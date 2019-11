WinX DVD Ripper Platinum - szybka konwersja DVD na pliki wideo (za darmo w Czarny Piątek)

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to nie tylko okazja do tańszych zakupów. Czasem można dostać coś za darmo - i właśnie z okazji dnia szalonych wyprzedaży Digiarty Software daje za darmo jeden ze swoich sztandarowych programów: WinX DVD Ripper Platinum!

WinX DVD Ripper Platinum - łatwa i przyjemna archiwizacja oraz kopie zapasowe DVD (500 licencji za darmo dziennie!)

WinX DVD Ripper Platinum to aplikacja doskonale znana na rynku - w tym roku obchodziła okrągłą, dziesiąta rocznicę swojej pierwszej edycji, a do tej pory pobrana została przez internautów ponad 70 milionów razy! Korzystają z niej użytkownicy w ponad 200 krajach świata. Co potrafi program? Zgodnie ze swoją nazwą, służy do rippowania DVD i tworzenia kopii zapasowych. Jest wyposażony w wiele zaawansowanych, wyspecjalizowanych na tym obszarze działania technologii - w tym mechanizmy odpowiedzialne za wysoką jakość plików wyjściowych. Ponadto dzięki wbudowanym profilom - jest ich ponad 350 - można wykonać rippowanie filmu do formatu dedykowanemu konkretnych urządzeniom, jak na przykład smartfony Samsung czy konsola Xbox. To nie tylko duże ułatwienie pracy, ale również pewność, że plik wyjściowy zostanie dokładnie dostosowany do wymogów danego urządzenia. Program jest cały czas rozwijany, a najnowsza edycja dodaje do niego obsługę najnowszych filmów na DVD oraz jeszcze bardziej ulepsza jakość wyjściową plików.

Dlaczego warto postawić na WinX DVD Ripper Platinum? (500 licencji za darmo dziennie!)

Przede wszystkim dlatego, że WinX DVD Ripper Platinum oferuje kolosalną liczbę wyjściowych formatów wideo - oprócz wspomnianych, ponad 350 gotowych profili dla różnych urządzeń. Oczywiście mamy tu powszechnie spotykane, jak AVI, MP4, H.264, MPEG, WMV, MOV, FLV i M2TS, ale też i mniej popularne. Dzięki temu możesz np. stworzyć plik wideo przeznaczony do dalszej obróbki. Na tym jednak nie koniec - kolejna możliwość to tworzenie kopii zapasowych całych dysków DVD. W tej funkcji znajduje się zarówno stworzenie obrazu .iso, jak i całkowita replikacja w skali 1:1, z zachowaniem podziału menu oraz wszystkich dodatków. Można także wykonać kompletny backup DVD, czyli stworzyć kopię zapasową płyty przeznaczonej do odtwarzania na PC, konsolach lub za pomocą aplikacji multimedialnych. WinX DVD Ripper Platinum korzysta z mechanizmów przyśpieszenia sprzętowego, dzięki czemu program cechuje duża szybkość pracy. Na przykład konwersja pliku w formacie wyjściowym 720x480 pikseli, mającego wagę 6,93 GB powinna zająć maksymalnie 5 minut.

Zaletą programu jest bardzo prosty w obsłudze interfejs, dzięki któremu każdy będzie w stanie wykorzystać wszystkie możliwości programu - nawet nie mając żadnego doświadczenia. Użytkownicy, którym temat zmiany formatów i rippowania nie jest obcy, odkryją szereg funkcji pozwalających na przystosowanie wszelkich parametrów plików oraz samego procesu rippownaia. Wśród zalet dostępnych narzędzi warto wymienić możliwość kasowania niechcianych elementów z filmu, dodawania własnych napisów i modyfikacja już istniejących, edytowanie długości trwania rozdziałów filmu, czy wybór kodeków.

Zdobądź WinX DVD Ripper Platinum za darmo!

WinX DVD Ripper Platinum jest dostępne za darmo - codziennie producent umożliwia pobranie aż 500 kluczy licencyjnych - warto zatem skorzystać z okazji! Tym bardziej, że oryginalna wersja kosztuje 67,95 USD. Z okazji Black Firday mamy dwie opcje: edycję darmową, różniącą się tym od profesjonalnej, że nie otrzymuje automatycznych aktualizacji oraz kosztującą promocyjnie 29,95 dolarów - tutaj aktualizacje otrzymuje się dożywotnio. Pierwszą opcję znajdziesz na tej stronie, płatną - tutaj. Wymagany system operacyjny to Windows 10. Program dostępny jest w siedmiu wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej, japońskiej oraz chińskiej.

Akcja promocyjna trwa do 9 grudnia. Zapraszamy do skorzystania z tek okazji i zdobycia własnej kopii WinX DVD Ripper Platinum!