Winamp wiecznie żywy - kolejna wersja w drodze

Legendarny odtwarzacz muzyczny niespodziewanie powraca na scenę.

Można powiedzieć bez przesady, że z Winampem dorastały całe pokolenia dzisiejszych użytkowników komputerów. Wystarczy powiedzieć, że pierwsza jego edycja pojawiła się 21 kwietnia 1997 roku, czyli ćwierć wieku temu! Ostatnia natomiast - oznaczona numerem 5.666 - ujrzała światło dzienne w 2013 roku. Potem na pięć lat zapadła cisza, aż niespodziewanie w 2018 roku w sieci pojawiła się edycja Winamp 5.8. Wszystko wskazywało na to, że będzie ostatnią, jak się jednak okazało po kolejnych czterech latach (czyli teraz), deweloperzy wciąż pracują nad rozwojem aplikacji.

Jeszcze w listopadzie 2021 roku strona Winamp.com uzyskała nowy wygląd i zapowiedziano na niej, że "coś dużego się dzieje". Można tam również przeczytać, że szykowany jest Winamp nowej generacji. Deweloperzy zdecydowali się na przebudowanie kodu i przejście z Visual Studio 2008 na Visual Studio 2019. Proces się zakończył, co umożliwia dodanie nowych funkcjonalności. Z przejściem na nowy kod aplikacja zwiększyła wymagania - od teraz obsługiwane są systemy od Windows 8.1 wzwyż.

Zobacz również:

Fot.: Bleeping Computer

Opublikowana na platformie GitHub wersja programu to edycja 5.9 RC 1, czyli kandydat do stabilnego wydania. Nie jest jeszcze doskonały - niektóre antywirusy identyfikują go jako szkodnika, ponadto sami testerzy znaleźli w nim liczne bugi. Jednak sam fakt, że prace są już tak zaawansowane, mówi nam, że wkrótce ukaże się pełna wersja. A czy powtórzy sukces, jak przed laty?

Źródło: Bleeping Computer