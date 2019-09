Windows 10 1909 - czy będzie tym samym co 1903?

Sposób aktualizowania Windows 10 staje się dziwny. Większość elementów w planowanej na jesień aktualizacji będzie już... doskonale znana z wcześniejszej.

Microsoft zapowiada, że aktualizacje Windows 10, oznaczone jako 19H1 (czyli Maj 2019) oraz 19H2 (jesień 2019), będą niemal identyczne. Są one znane lepiej jako Windows 10 1903 i Windows 10 1909. Jesienna dostarczy zbiorcze poprawki, w tym te, które pojawiły się w majowej, natomiast nie pojawią się w niej żadne nowe funkcje. Będzie to zatem aktualizacja poprawiające już istniejące oraz wprowadzająca łatki związane z bezpieczeństwem. W chwili obecnej wybrani uczestnicy programu Windows Insider mogą ją już pobierać i testować. Właściwie nie wiadomo po co to całe zamieszanie. Microsoft tłumaczy, że przed wprowadzeniem nowej aktualizacji, Insiderzy przetestują, jak sprawuje się w praktyce - jak zawsze. Jednak skoro 19H2 jest tym samym, co używana już powszechnie 19H1, to gdzieś tu zgubił się sens.

Należy jednak zauważyć, że aktualizację 1909 można będzie zainstalować jedynie na maszynach używających Windows 10 1903. Dlatego jeśli ktoś będzie chciał dokonać instalacji 1909, a nie ma 1903, musi i tak pobrać wcześniejszą edycję. Użytkownicy edycji biznesowych mogą pobrać ją przez WSUS, jednak jeśli nie mają 1903, zostanie ona... pobrana równocześnie z 1909. Będzie to jeden pakiet danych do instalacji. Po globalnym wypuszczeniu 1909 Microsoft będzie co miesiąc aktualizował Windows 10 pakietami bezpieczeństwa w sposób taki sam, jak w 1903.