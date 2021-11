Windows 10 2004 zakończy żywot w grudniu

Wersja 2004 ukazała się w maju 2020 roku. 14 grudnia 2021 roku przestanie być wspierana. Co robić, jeśli jej używasz?

Jeśli używasz tej wersji systemu Windows 10, Microsoft przypomni Ci dzisiaj, że masz jeszcze miesiąc (z hakiem) na jego aktualizację do nowszej edycji. Wersja 2004 nie będzie otrzymywać łatek, poprawek ani aktualizacji. Jest to niebezpieczne, ponieważ cybeprzestępcy mogą skorzystać z podatności, aby włamać się do systemu i przejąć nad nim kontrolę. Oczywiście komputer z systemem Windows 10 2004 nadal będzie pracować jak dotąd, ale znacznie wzrośnie zagrożenie dla prywatności i poufności przechowywanych na nim danych. Cóż zatem robić?

Masz dwie opcje - przeskoczyć na edycję Windows 10 21H1 lub - jeśli Twój komputer spełnia wymagania - na Windows 11. Obie opcje są możliwe za pośrednictwem Windows Update. W przypadku zmiany systemu na Windows 11 musisz najpierw dokonać aktualizacji Windows 10, a dopiero po niej pojawi się opcja zmiany systemu na nowy. Aby sprawdzić, której wersji Windows 10 używasz, wejdź do Ustawień, a tam do działu System. Następnie kliknij na Informacje.

Zobacz również:

Foto: H Tur/PC World

Źródło: Bleeping Computer