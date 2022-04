Windows 10 20H2 wkrótce straci wsparcie. Do kiedy masz czas na zmianę?

Po 20H2 przestaną być wspierane edycje 21H1 oraz 21H2. Ale w ich przypadku pozostało jeszcze sporo czasu.

Windows 10 20H2 ukazało się 20 października 2020 roku. Według ostatnich doniesień tej wersji używa ponad 10% osób korzystających z Windows. Ale 10 maja 2022 roku Microsoft kończy dla niej wsparcie. I to właśnie data, po której należy przejść na wyższą wersję Windows 10 lub zmienić system na Windows 11. Koniec wsparcia obejmie wszystkie edycje Win10, czyli Home, Pro, Pro Education i Pro for Workstations. W przypadku przejścia na Windows 10 21H1 lub 21H2 (czyli Maj 2021 i Listopad 2021) zyskuje się kilkanaście miesięcy użytkowania.

Wsparcie dla pierwszej wersji będzie utrzymane do 13 listopada 2022, a drugiej aż do 13 czerwca 2023 roku. A co dokładnie oznacza "koniec wsparcia"? Po prostu brak zarówno poprawek samych funkcjonalności systemu, jak i łatek bezpieczeństwa. Pozostawi to system niechroniony przez najnowszymi zagrożeniami. A jak sprawdzić, której wersji używasz? To wyjaśnia nasz poradnik, do którego warto zajrzeć. A ja tylko przypomnę, że ogólny koniec wsparcia dla Windows 10 (czyli wszystkich wersji) nastąpi 14 października 2025 roku.

