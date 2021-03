Windows 10 21H1 dostępny dla użytkowników Insider. Jak zainstalować?

Aktualizacja do Windowsa 10 w wersji 21H1 została udostępniona dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników Windows Insider.

Do kanału Windows Insider trafiła właśnie nowa aktualizacja rekomendowana dla wszystkich użytkowników. Wprowadza ona na pokład komputerów najnowszą wersję Windowsa 21H1.

Windows 10 21H1 Źródło: windowslatest.com

Co prawda sam system Windows 10 21H1 pojawił się w usłudze Windows Insider już kilka tygodni temu, ale jego instalacja nie była taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Użytkownicy mogli się na nią zdecydować opcjonalnie. Windows 10 21H1 do wczorajszego wieczora nie był instalowany automatycznie. Oprogramowanie trafiało na listę aktualizacji opcjonalnych.

Wczoraj wieczorem Microsoft udostępnił Windows 10 21H1 jako aktualizację rekomendowaną dla wszystkich użytkowników Windows Insider. Oznacza to, że będzie ona instalowana automatycznie. Samo oprogramowanie nie zmieniło się od czasu wprowadzenia Windows 10 21H1 jako aktualizacji opcjonalnej. Numer kompilacji pozostał taki sam, co potwierdza, że Microsoft nie wprowadził żadnych poprawek.

Udostępnienie Windows 10 21H1 dla wszystkich użytkowników Windows Insider i jednoczesne niezmienienie systemu operacyjnego od kilku tygodni sugeruje, że Windows 10 21H1 wkrótce trafi do wszystkich użytkowników.

Windows 21H1 to niewielka aktualizacja rozwojowa. Oprogramowanie obsługuje te same poprawki zabezpieczeń, co poprzednie wersje Windows 10 2004 oraz Windows 10 20H1.

Duża aktualizacja systemu operacyjnego Windows 10 pojawi się w drugiej połowie roku. Oprogramowanie o nazwie kodowej Sun Valley zaoferuje nowy interfejs użytkownika.

Jeżeli posiadasz komputer z Windows 10 i aktywowanym Windows Insider to aktualizacja do Windows 10 21H1 zainstaluje się automatycznie.

Źródło: neowin.net