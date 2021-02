Windows 10 21H1 z ważną nowością dla komputerów przenośnych!

Nowa aktualizacja Windowsa nie przyniesie wielu nowych funkcji, ale powinna zainteresować posiadaczy komputerów przenośnych, którzy na codzień korzystają z zewnętrznych kamerek internetowych.

Microsoft oficjalnie przekazał już, ze aktualizacja Windows 10 21H1 nie będzie spektakularna. Gigant z Redmond skupił się na usuwaniu błędów i wprowadzeniu poprawek optymalizujących pracę systemu. Dodatkowo równocześnie trwają prace nad nową wersją - Windowsem 10X, który trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Kamerka internetowa w Huawei MateBook X Pro

W nowej wersji Windowsa 10 pojawią się zaledwie dwie istotne nowości. Jedna z nich szczególnie powinna zainteresować i ucieszyć posiadaczy komputerów przenośnych, którzy korzystają z zewnętrznych kamerek wideo.

We wpisie na oficjalnym blogu wiceprezes Microsoftu do spraw zarządzania programami pochwalił się nowymi funkcjami, które pojawią się w Windowsie 21H1. Mowa o: obsłudze wielu kamer w systemie Windows Hello i usprawnieniach działania programu Windows Defender Application Guard.

Szczególnie interesująca wydaje się pierwsza nowość. Microsoft przekazał, że użytkownicy komputerów przenośnych będą mogli ustawić zewnętrzną kamerkę jako domyślną. Dodatkowo można będzie ją wykorzystać do odblokowywania komputera z wykorzystaniem skanowania twarzy.

Jeżeli posiadasz laptopa ze zintegrowaną kamerką lub desktopa i zdecydowałeś się na zakup lepszej kamerki internetowej o rozdzielczości Full HD lub wyższej, po aktualizacji do Windowsa 21H1 system automatycznie wykryje lepszą kamerkę i będzie traktować ją priorytetowo. Oznacza to, że oprogramowanie nie będzie już usilnie uruchamiać kamerki internetowej wbudowanej w laptopa w momencie, gdy do komputera podpięta jest zewnętrzna kamerka oferująca lepszą jakość.

Brak wielu nowych funkcji oznacza, że aktualizacja do Windowsa 10 21H1 instaluje się praktycznie niezauważalnie. Całość zainstaluje się jak kolejne aktualizacje zabezpieczeń, a większość użytkowników prawdopodobnie nawet nie zauważy, że otrzymała nową wersję Windowsa.

Microsoft przekazał, że Windows 10 w wersji 21H1 zostanie udostępniony w pierwszej połowie roku kalendarzowego. Pierwotnie oprogramowanie miało pojawić się w okoliacach marca, ale prawdopodobnie premiera odbędzie się najwcześniej w połowie kwietnia.

