Windows 10 21H2. Nowe ustawienia baterii ucieszą posiadaczy laptopów

Windows 10 21H2 nie będzie spektakularną aktualizacją, ale nie oznacza to, że Microsoft nie zaoferuje żadnych ciekawych nowości. Jedna z nich szczególnie przypadnie do gustu użytkownikom laptopów.

Najnowsze wersje testowe systemu operacyjnego Windows 10 posiadają przebudowaną aplikację Ustawienia. Opcja ta zostanie udostępniona razem z kolejną dużą aktualizacją rozwojową - Windows 10 21H2 Sun Valley.

Drugie aktualizacja rozwojowa planowana na 2021 roku przyniesie kilka nowości. Oprogramowanie zostanie udostępnione w drugiej połowie 2021 roku i zaoferuje kilka ważnych funkcji i zmian wizualnych.

Nadal nie powinniśmy spodziewać się spektakularnych zmian, ale w porównaniu do niewielkiej aktualizacji Windows 10 21H1, kolejna aktualizacja rozwojowa będzie znacznie bardziej zaawansowana. Co ważne Windows 10 o nazwie kodowej Sun Valley stanowić będzie podwaliny do dalszych zmian wizualnych w systemie operacyjnym Microsoftu.

Microsoft nie udostępnił jeszcze żadnej wersji poglądowej Windowsa 10 21H2, ale podzielił się szczegółami dotyczącymi tego wydania. Dodatkowo niektóre opcje, które pojawią się w Windows 10 Sun Valley zostały właśnie udostępnione w najnowszych kompilacjach testowych dla subskrybentów programu Windows Insider.

Wśród nowości znajdziemy odświeżone i nieco przebudowane Ustawienia. Zmiana powinna szczególnie przypaść do gustu posiadaczom komputerów przenośnych.

Windows 10 21H2 zaoferuje nowe ustawienia baterii. Sekcja Bateria w zakładce System otrzyma nowe funkcje pokazujące w jakich godzinach korzystamy z akumulatora oraz jakie aplikacje mają największy wpływ na jego przyśpieszone rozładowywanie.

Nowe wskaźniki poziom baterii oraz użycie baterii pozwolą użytkownikom wykryć aplikacje, które nadmiernie wykorzystują baterię w ich laptopach.

W zakładce bateria sprawdzimy także jak długo uruchomiony był wyświetlacz oraz ile czasu komputer spędził w trybie uśpienia.

Z informacji przekazanych przez użytkownika Twittera o nicku @thisbookisclosed producenci laptopów będą mogli zdefiniować fabryczną pojemność baterii. Jeżeli to zrobią, zakładka Bateria pokaże stopień zużycia naszego akumulatora.

