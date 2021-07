Windows 10 21H2 jest już dostępny - oto co nowego

Firma Microsoft udostępniła testerom z programu Windows Insider najnowszą wersję systemu Windows 10 o numerze 21H2. Przyjrzymy się, co nowego się pojawiło.

Od kilku tygodni na ustach całego świata jest Windows 11 i przez ten moment Windows 10 odszedł niejako na drugi plan. Jak się okazuje, niesłusznie, głównie dlatego, że firma Microsoft planuje go dalej wspierać jako drugi system operacyjny dla urządzeń z trochę gorszymi komponentami. W związku z tym w październiku ma pojawić się kolejna wersja Windows 10 o nazwie 21H2, która pojawi się do pobrania tym, którzy nie kwalifikują się do bezpłatnego uaktualnienia systemu do Windows 11. Co ważniejsze jednak, wersja zapoznawcza pojawiła się w kanale podglądu dla testerów z programu Windows Insider - i oto co wiemy.

Nowa wersja systemu zawiera szereg ulepszeń. Przede wszystkim firma Microsoft zdecydowała się wprowadzić obsługę standardów WPA3 H2E w celu zwiększenia zabezpieczeń połączeń bezprzewodowych (Wi-Fi). Drugi człon nazwy to w rozwinięciu Hash-to-Element, który jest wyposażony w takie korzyści jak: ochrona przed atakami z kanału bocznego oraz ogólne ulepszenia zabezpieczeń. Poza tym przedstawiciele Microsoftu postanowili wprowadzić obsługę uproszczonego wprowadzania hasła dla przedsiębiorców za pomocą Windows Hello. Warto zauważyć, że wprowadzona została także obsługa obliczeń GPU w WSL, która pozwoli użytkownikom na wykorzystanie procesora graficznego podczas pracy z Linuxem. Może to znacząco poprawić wydajność i ułatwić deweloperom wykonywanie większej liczby prac związanych z nauką danych i tym podobne.

Źródło: Windows Latest

Według planu Windows 10 w wersji 21H2 będzie obsługiwany do października 2025 roku dla konsumentów, a dla przedsiębiorców co najmniej do 2026 roku. Ten system operacyjny jest aktualnie dostępny jedynie dla testerów z programu Windows Insider, a na oficjale wydanie przyjdzie nam jeszcze poczekać około trzech miesięcy.

