Windows 10 22H2 - co Cię czeka w dużej aktualizacji systemu?

Microsoft zapowiedział na październik dużą aktualizację systemu Windows 10. Cieszyć się czy raczej obawiać?

Microsoft opublikował we wrześniu aktualizację dla Windows 11 - 22H2. Przyniosła ona sporo problemów, a ponieważ w październiku pojawi się 22H2 dla Windows, można zacząć się zastanawiać, jakie będą jej efekty? Mam na myśli zarówno te planowe, czyli usprawnienia, jak i niespodziewane, czyli wszelkiego rodzaju bugi, problemy i usterki. Choć może producent miło mnie zaskoczy i nie będzie żadnych negatywów?

Windows 10 22H2 - co o niej wiemy?

Microsoft jest bardzo skąpy, jeśli chodzi o informacje na temat Windows 10 22H2. O ile przy Windows 11 mieliśmy praktycznie co parę dni jakiś przeciek lub nową funkcję wypatrzoną w buildach dla insiderów, wokół dużej aktualizacji Windows 10 panuje cisza. Jedno, co wiemy na pewno, to dwie rzeczy:

Windows 10 22H2 będzie dostępne w Windows Update;

Windows 10 22H2 będzie można pobrać w postaci pliku .iso.

Aktualizacja będzie dostępna dla edycji Windows 10 2004 i późniejszych, a z nielicznych plotek, przecieków i prawie-pewnych informacji wiemy, że raczej dużych zmian nie będzie, a producent skupi się na dodaniu usprawnień i odświeżeniu istniejących funkcji oraz aplikacji systemowych.

Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji dotyczących aktualizacji 22H2.

