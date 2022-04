Windows 10 April 2022 - poprawki systemu już gotowe

Microsoft udostępnił pakiet aktualizacji w ramach Patch Tuesday. Jest zalecany dla każdego użytkownika Windows 10.

Windows 10 otrzymał zestaw, w skład którego wchodzą poprawki: KB5012653, KB5012596, KB5012647, KB5012591 oraz KB5012599. Są one przeznaczone dla następujących wersji systemu: 2004, 20H2, v21H1, 21H2. Zaleca się ich wprowadzenie zarówno dla osób, które regularnie sprawdzają Windows Update, jak i tych, które aktualizują system raz na jakiś czas. Całość naprawia aż 119 podatności, z czego 47 oznaczono jako "bardzo poważne", a kolejne 47 umożliwia włamywaczom zdalne wykonanie złośliwego kodu. Co ciekawe - 26 problemów związanych jest z Microsoft Edge.

Aby wprowadzić aktualizację April 2022 wystarczy po prostu otworzyć w Ustawieniach systemu Windows Update. Build systemu po aktualizacji uzależniona jest od aktualnie używanej wersji. Na przykład jeśli korzystasz z Windows 10 November 2021, build to 19044.1645. Jeśli masz May 2021, będzie to 19043.1645. W każdym wypadku pojawia się nowość - w systemowej wyszukiwarce możesz spodziewać się treści związanych z twoimi zainteresowaniami, aktualnościami oraz powiązanymi sprawami z tematem wyszukiwania.

Zobacz również:

Źródło: WindowsLatest