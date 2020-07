Windows 10 Defender: CCleaner oflagowany jako potencjalne zagrożenie

Według danych napływających od użytkowników, program Windows Defender rozpoczął oznaczanie aplikacji CCleaner jako potencjalnie niechcianego oprogramowania z niskim poziomem alertu. Mowa o ostrzeżeniu PUA wskazującym programy, które mogą niekorzystnie wpływać na wydajność środowiska. Wśród aplikacji oznaczonych jako PUA pojawiają się między innymi pakiety oferujące instalację dodatkowego oprogramowania. Co istotne - oznaczenie PUA nie jest stosowane dla złośliwego oprogramowania i wirusów.

CClener jest jednym z najchętniej instalowanych, darmowych programów dla komputerów z systemem Windows. Oprogramowanie zostało opracowane z myślą o optymalizacji systemu poprzez usuwanie zbędnych danych z plików cookie i pamięci podręcznej. Zawiera również narzędzie do czyszczenia rejestrów i klika dodatków ułatwiających zarządzeniem zainstalowanymi lub pobranymi plikami.

Darmowa wersja programu zachęca do dodatkowej instalacji oprogramowania Google Toolbar, Google Chrome, AVG Antivirus i Avast, co zapewne zostało potraktowane jako akcja negatywnie wpływająca na wrażenia z użytkowania, przekładając się tym samym na oznaczenie PUA.

Dostawca programu CCleaner wydał komunikat, w którym zapewnia, że współpracuje z firmą Microsoft nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu.

Hi, thanks for flagging this. We’re in touch with Microsoft to resolve this as soon as possible.