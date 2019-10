Windows 10: Game Bar z licznikiem fps

Możesz teraz na bieżąco sprawdzać, jak PC radzi sobie z grami.

Game Bar to rozwiązanie dedykowane graczom, które pojawiło się w Windows 10. Aktualizowane jest wraz z nowymi edycjami systemu, ale posiada również własny mechanizm aktualizacji. Po jego uruchomieniu (klawisze Windows+G) na ekranie wyskakują małe okienka, pokazujące m.in. wydajność procesora oraz karty graficznej w czasie rzeczywistym. Teraz dojdzie do nich licznik klatek na sekundę (fps), można także śledzić postępy w zdobywaniu osiągnięć Xbox. Osiągnięcia zastąpią aplikację Xbox Console Companion, a użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie przypinać wybrane do ekranu. Aby dokonać aktualizacji Game Bar, należy wyrazić na nią zgodę, a po jej wprowadzeniu zrestartować maszynę. Licznik fps musi zostać uruchomiony przed włączeniem gry, a dotychczasowe narzędzia monitorujące działają bez zmian. Transparentność licznika może być regulowana ręcznie, a domyślnie narzędzie mierzy fps w trakcie 60 sekund rozgrywki. Wyniki pokazywane są w małym okienku.

Liczenie fps jest dostępny od dawna w Steam, narzędzie takie oferują również karty graficzne Nvidia i AMD, istnieje także sporo wyspecjalizowanych aplikacji (np. Fraps). Miło, że Microsoft również wpadł na pomysł dodania takiej funkcji również. Obiecał przy tym "mnóstwo nowości" w swoim sklepie - mają pojawić się w trakcie kolejnych miesięcy.