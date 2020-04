Windows 10. Jak wyłączyć powiadomienia?

Powiadomienia Windows 10 są dość niewygodne. Chcesz dowiedzieć się jak je wyłączyć? Ten poradnik pomoże osiągnąć ten cel.

Spis treści

Powiadomienia Windows 10 kojarzą się ze wszędobylskimi banerami, które potrafią skutecznie odwrócić uwagę od bardziej istotnych treści, lub też irytować powtarzalnością informacji. Dodatkowo, prócz aplikacji systemowych, popularne programy, takie jak komunikatory i zabezpieczenia antywirusowe, domyślnie otrzymują zgodę na wysyłkę notyfikacji. Na szczęście bardzo łatwo wyłączyć powiadomienia – zarówno dla poszczególnych aplikacji, jak i dla wszystkich programów Windows 10.

Całkowite wyłączenie powiadomień

Aby zmienić konfigurację powiadomień należy wejść Ustawienia. Można to zrobić używając klawiszy Windows+I lub za pomocą pasku zadań: przez Menu Start, albo Centrum powiadomień – pomocna będzie komenda Windows +A. Po użyciu tego ostatniego sposobu, warto zapoznać się z ikonami Szybkich akcji. Niejednokrotnie potrafią zaoszczędzić czas i frustrację – przykładowo funkcja Skupienie pomoże zarządzać powiadomieniami.

Rozpocznij od odnalezienia, znajdującej się w kategorii System, zakładki Powiadomienia i Akcje, a w niej sekcji Powiadomienia.

Wszystkie notyfikacje można wyłączyć, w sekcji Powiadomienia, za pomocą suwaka Włącz/Wyłącz. Nie ma przeszkód by odznaczyć również pola wyboru, które znajdują się poniżej. Są to w skrócie: informator o zmianach po aktualizacjach Windows 10 oraz porady i sugestie systemu Windows. Prócz nich, w tej zakładce, znajdują się jeszcze 3 chwilowo niedostępne elementy listy wyboru. Dotyczą one powiadomień na ekranie blokady oraz połączeń VoIP – czyli w potocznym języku „telefonii internetowej”. Trzecia natomiast pozwala wyłączyć dźwięk wszystkich powiadomień.

Ten sposób, jeśli jest stosowany w celu dezaktywacji i późniejszego ewentualnego przywrócenia notyfikacji, wydaje się być zbyt uciążliwy przy regularnym stosowaniu. Ponadto, niektóre alerty przydadzą się, gdy zajdzie potrzeba szybkiej interwencji, a system z jakiegoś względu okaże się zagrożony. Znacznie lepiej zastanowić się nad stworzeniem dopasowanej do siebie konfiguracji powiadomień, choćby przy użyciu wyżej wymienionej listy wyboru. Na pewno, odznaczenie pola Zezwalaj na odtwarzanie dźwięków powiadomień samo w sobie poprawi komfort pracy.

Zanim przejdziesz do kolejnego kroku, możesz edytować swoje Szybkie akcje. Dzięki tej opcji, dopasujesz najczęściej używane przez siebie skróty narzędzi systemowych. Kliknij na ikonę pinezki lub też dodaj narzędzie za pomocą przycisku znajdującego się na samym dole Centrum powiadomień.

Wyłączenie powiadomień wybranych aplikacji

W ustawieniach Windows 10 możliwe jest wyłączenie powiadomień poszczególnych aplikacji. Sekcja Powiadomienia od tych nadawców zawiera listę wszystkich programów z funkcją wysyłania komunikatów. Są one uszeregowane od najczęściej do najrzadziej wyświetlających powiadomienia, dzięki czemu użytkownik łatwo wyłapie i skonfiguruje najbardziej aktywne aplikacje. Szybko podejmie decyzję czy aplikacja będzie, lub też nie, informować o wydarzeniach. Dodatkowo, po wejściu w nadawcę powiadomień, otworzy się okno konfiguracji. Pozwoli ono w intuicyjny sposób wybrać czy aplikacja ma wyświetlić baner oraz czy alerty mają pojawiać się w Centrum powiadomień.

Zastanów się, czy przerwanie dźwięku notyfikacji lub też pojawiania się ich bezpośrednio na ekranie komputera, zniweluje problem. Takie rozwiązanie czasem da się połączyć z ustawieniami wewnętrznymi samej aplikacji. Zwróć również uwagę na poziom istotności samych powiadomień. Dzięki temu ustawisz kolejność wyświetlania się alertów w Centrum akcji, a także wykorzystasz możliwości funkcji Skupienie.

Funkcja Skupienie

Skupienie to w skrócie tryb cichy, który nie wyświetli powiadomień, lecz zachowa je na później do przejrzenia. Pozwala on na realizowanie pracy lub zabawy bez zbędnych przerw i zakłóceń. Dobrze sprawdza się podczas intensywnej aktywności, kiedy koncentracja znacząco wpływa na efektywność działań. Skupienie dostępne jest z panelu Centrum powiadomień. Stamtąd można przechodzić pomiędzy trybami tej funkcji, włączyć ją oraz wyłączyć. Skupienie ma tę zaletę, że jest dostępne w każdym momencie, dzięki czemu alerty pozostają nieaktywne na czas wyznaczony przez użytkownika.

Zakładka ustawień narzędzia Skupienie znajduje się poniżej Powiadomień i Akcji w kategorii System. Na samej górze można skonfigurować podstawy modułu, ale jest to wybór kosmetyczny. Użytkownik i tak może, klikając kilkakrotnie w ikonę Skupienia w Centrum akcji, zmienić ustawienie na preferowane. Do dyspozycji są trzy opcje: całkowite wyłączenie notyfikacji, pozostawienie tylko powiadomień priorytetowych, lub też informowanie o alarmach.

Można również wskazać, które aplikacje mają wyświetlać powiadomienia, a także czy Windows 10 powinien przekazywać komunikaty od przypiętych do paska zadań kontaktów. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdą ważną sprawą.

Spójrz na sekcję Reguły automatyczne. To dzięki niej funkcja Skupienie naprawdę błyszczy. Do dyspozycji oddano zestaw aktywności, na czas których można automatycznie blokować wyskakiwanie komunikatów. Nie trzeba pamiętać o nich:

podczas gry,

na czas trybu pełnoekranowego, gdy np. ogląda się filmy,

podczas duplikacji ekranu - przykładowo w czasie konferencji

oraz w wyznaczonych przez użytkownika godzinach np. w czasie przerwy obiadowej w pracy.

Każdą z tych opcji można dostosować do własnych preferencji lub po prostu włączyć/wyłączyć.

Podpowiadamy – jeśli wolisz obyć się bez powiadomień o rozpoczęciu okresu objętego regułą, odznacz okno wyboru Pokaż powiadomienie centrum akcji, gdy funkcja Skupienie została włączona automatycznie. Znajduje się ono w szczegółowym oknie preferencji. To samo można zrobić w przypadku po zakończeniu aktywności. W tym wypadku wystarczy odznaczyć opcję: Pokaż podsumowanie elementów, które zostały pominięte, gdy funkcja Skupienie była włączona.