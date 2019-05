Windows 10 Maj 2019 - aktualizacja gotowa

Microsoft wypuścił dużą aktualizację dla systemów Windows - Maj 2019, zwaną także Windows 10 1903 lub 19H1. Można pobrać ją i zainstalować w dowolnej chwili.

W normalnej sytuacji Microsoft powinien wydać aktualizację Windows 10 1903 już sześć tygodni temu (patrząc na schemat wprowadzania dotychczasowych), jednak po wydaniu kwietniowej, zdecydowano się na zmianę w celu lepszego przetestowania nowych funkcji i rozwiązań przez uczestników programu Windows Insider. Wpływ miała na to sytuacja po aktualizacji w Październiku 2018, kiedy to użytkownikom poznikały pliki, były także inne problemy z systemem. Dlatego 1903 ma być całkowicie bezproblemowa. Jej instalacja jest zalecana przede wszystkim użytkownikom domowym, którzy chcą mieć najnowszą wersję systemu. Oznacza to, że trzeba wejść ręcznie w Ustawienia, tam do działu Aktualizacja i zabezpieczenia, następnie do Windows Update i kliknąć na przycisk sprawdzania aktualizacji.

Wersja Windows 10 dla biznesu (czyli dedykowana użytkownikom Windows 10 Pro) ma pojawić się w późniejszym terminie - nawet do dwóch miesięcy po Windows 10 1903 dla Home. Microsoft wprowadzi w sekcji Windows Update edycji Pro nową funkcję, dzięki której użytkownicy biznesowi oraz osoby odpowiedzialne za IT w firmie będą mogły uzyskać informacje na temat znanych problemów, dostępności aktualizacji oraz nowościach w najnowszych edycjach Windows 10.

