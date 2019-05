Windows 10 Maj 2019 - lista znanych problemów

Duża aktualizacja Windows 10 jest dostępna powszechnie od wczoraj. Po jej instalacji można zauważyć kilkanaście problemów - na szczęście w większości pojawiają się w specyficznych sytuacjach.

Microsoft doskonale zdaje sobie z sprawę z niedoskonałości, dlatego publikuje listę wszelkich znanych sobie (i użytkownikom) problemów na tej stronie. Niektóre z ich pojawiły się jeszcze w poprzedniej wersji systemu, inne to nieprzewidziany bonus nowej. Pierwszy to błąd powodujący nieprawidłową współpracę ze sterownikami Intela, odpowiedzialnymi za regulację jasności - po jej zmianie użytkownik zauważy zmiany ustawienia dopiero po... restarcie systemu. Zarówno Intel, jak i Microsoft szykują wspólnie rozwiązanie i ma zostać udostępnione już na dniach. A inne? Tutaj wiemy, co i jak nie działa, ale kiedy będzie działać? Można by powiedzieć kolokwialnie "to się zobaczy".

Pozostałe nieprzyjemne niespodzianki to:

problemy z odtwarzaniem dźwięku na głośnikach i słuchawkach obsługujących Dolby Atmos

problemy z wykrywaniem urządzeń Bluetooth

zrywanie się łączności Wi-fi (zwłaszcza ma starszych maszynach), w przypadku posługiwania się sterownikami Qualcomm zalecana jest ich aktualizacja

zalecana jest ich aktualizacja w folderze użytkownika foldery i pliki pokazują się podwójnie

problem z wprowadzeniem aktualizacji Maj 2019 w sytuacji, gdy do maszyny podłączona jest karta pamięci lub pamięć USB

czasami nocny tryb nie działa poprawnie

bateria laptopa może szybciej wyczerpywać zasoby przy sterowniku Intel Display Audio Device - może pojawić się komunikat intcdaud.sys

- może pojawić się komunikat intcdaud.sys przy Intel Realsense SR300 oraz Intel Realsense S200 aplikacja Kamera może nie uruchamiać się

oraz aplikacja może nie uruchamiać się ciągle można napotkać brak kompatybilności pomiędzy urządzeniami używającymi sterowników AMD Raid - jeśli system nie chce dokonać aktualizacji, należy je jak najszybciej zaktualizować

- jeśli system nie chce dokonać aktualizacji, należy je jak najszybciej zaktualizować przy monitorach z funkcją odwracania, w niektórych aplikacjach D3D i grach nie można zmienić rozdzielczości na pełnoekranową

nadal nie poprawiono kompatybilności z obsługą oprogramowania Battleye, odpowiedzialnego za wykrywanie oszustw

Jeśli napotykasz na któryś z tych problemów - musisz cierpliwie zaczekać na poprawki. Microsoft obiecuje, że postara się dostarczyć je do końca maja.