Windows 10 Maj 2020 może pojawić sie szybciej, wiemy o kolejnych nowościach

Duża aktualizacja Windows 10 pojawi się pod koniec miesiąca. Dzisiaj poznaliśmy kolejne nowości, jakie przyniesie oraz wiemy, od kiedy będzie rozprowadzana przez Microsoft.

Windows 10 wersja 2004, znana powszechnie jako Windows 10 Maj 2020, została zapowiedziana na 28 maja. Wcześniej otrzymają ją - jak zawsze - osoby biorące udział w programie Windows Insider. Edycja dla wszystkich może jednak pokazać się szybciej - dzisiaj Microsoft przypadkowo ujawnił harmonogram Driver Shiproom Schedule, w którym zaznaczono 26-28 maja jako dni, w których wprowadzane są nowe funkcje do systemu. Niestety, w kalendarzu nie ma zaznaczonej kolejnej dużej aktualizacji. Należy także pamiętać, że mogą pojawić się kolejne problemy w kodzie (jak luka zero-day), co może zmienić datę wprowadzenia nowej wersji systemu w życie.

Driver Shiproom Schedule

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, jakie nowe funkcje przeniesie Windows 10 Maj 2020, dziś doszły do tego kolejne informacje. Pierwsza - kompletna zmiana ikonek. Tak będą prezentować się w zaktualizowanym systemie operacyjnym:

Praktyczne nowość to możliwość ustalenia, ile pasma może zostać poświęcone na pobieranie aktualizacji. Windows 10 to system pomyślany jako działający non-stop online, jednak nie każdy ma dużą przepustowość łącza, a na urządzeniach mobilnych może być limit wykorzystania danych. Dlatego pojawi się optymalizacja dostarczania aktualizacji, umożliwiające określenie, ile pasma może zająć pobieranie oraz ile danych może zostać w tym celu wykorzystane. Dotyczyć to będzie także pobierania plików z Windows Store oraz innych serwisów należących do Microsoftu.

Dzięki temu powinno być możliwe zminimalizowanie spowolnienia w szybkości działania internetu, jakie może odczuwać się przy wolniejszych połączeniach.

Źródło: WindowsLatest