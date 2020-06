Windows 10 Maj 2020 nie lubi się z Intel Optane

Intel Optane to moduł pamięci, którego zadaniem jest poprawa wydajności komputera. Jednak nowa aktualizacja Windows 10 może być z nim niekompatybilna.

Pokazane po raz pierwszy w 2017 roku podzespoły Intel Optane mają za zadanie wspomóc pracę dysków, co przełoży się na ogólną wydajność komputera. I doskonale pełnią swoje zadanie - jednak po wprowadzeniu aktualizacji Maj 2020 okazało się, że Windows 10 przestał z nimi współpracować. Microsoft otrzymał mnóstwo raportów na temat tego zjawiska i - jak zwykle - obiecuje jak najszybsze wprowadzenie poprawki, która je zlikwiduje. Na skutek braku kompatybilności wprowadzanie aktualizacji Maj 2020 jest przerywane. Można wymusić ją, korzystając z narzędzia aktualizacji systemu (Media Creation). Ale...

...to nie pomoże - zobaczy się wówczas powyższy błąd. Przyczyna? W trakcie aktualizacji Windows 10 usuwa z urządzenia pliki odpowiedzialne za współpracę z pamięcią Intela, choć sama pamięć nadal pracuje. Jednak jej działanie prowadzi do pojawiania się błędów i zaburza płynność działania systemu. Co zatem ma zrobić ktoś, kto używa Intel Optane? Należy wejść do panelu sterowania, a tam do programów - a następnie odinstalować pamięć. Wówczas można wprowadzać aktualizację. Jeśli nie ma się na to ochoty - wypada czekać, aż Microsoft wypuści poprawkę i dopiero wtedy instalować.

A jak uniknąć wprowadzania aktualizacji Windows 10 Maj 2020? Wyjaśniamy to tutaj.

Źródło: WindowsLatest