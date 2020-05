Windows 10 Maj 2020 - poznaliśmy nowe funkcje dla graczy

Kolejna duża aktualizacja Windows 10 tuż-tuż, a na dwa tygodnie przed nią poznaliśmy kolejne nowości. Microsoft wprowadza je do systemu przede wszystkim dla graczy, ale skorzystają z nich również inni użytkownicy.

Spis treści

Windows 10 wersja 2004, czyli Windows 10 Maj 2020, ma pojawić się już 26 maja. Dzisiaj uzyskaliśmy informacje, że aktualizacja wprowadzi do systemu DirectX 12 Ultimate, ulepszone wsparcie dla śledzenia promieni (raytracing) oraz DirectX Mesh Shader. A zarówno gracze, jak i zwykli użytkownicy, skorzystają z takich funkcji, jak WSL 2.0 czy WDDM 2.7. Ma poprawić się również ogólna szybkość i wydajność działania Windows 10. Wiemy również, że aktualizacja pojawi się wraz z bugiem.

WDDM 2.7

Windows 10 Maj 2020 wprowadzi Windows Display Driver Model (WDDM) 2.7, czyli nową edycję sterowników odpowiedzialnych za wsparcie dla wielu wyświetlaczy. Ta wersja powinna zapewnić ulepszone przyśpieszenie sprzętowe oraz lepsze odtwarzanie materiałów wideo. Wpłynie również na częstotliwość odświeżania ekranu na stanowiskach wielomonitorowych. Obecnie, jeśli używa się dwóch monitorów z różnymi częstotliwościami, podczas przechodzenia z jednego do drugiego można zaobserwować często chwilowe zawieszenie. Po aktualizacji ma to zniknąć i będzie można płynnie przeskakiwać z jednego okienka do drugiego.

WDDM umożliwi również lepsze zarządzanie pamięcią układów graficznych. Powinno to przełożyć się na płynniejsze animacje, a to z kolei na wrażenia płynące z rozgrywki. Jest szansa również na to, że zmniejszy się czas opóźnień oraz zwiększy ilość FPS. Sterowniki WDDM 2.7 będą wymagać zainstalowanych w systemie sterowników Nvidia 450.12 lub Intel 27.20.100.7859.

Ulepszone wykorzystanie dysku

Pisaliśmy już wcześniej o tym, że aktualizacja Windows 10 Maj 2020 zmieni sposób indeksowania danych, m.in. nie będzie wykonywać tej operacji podczas wykrycia wysokiego użycia dysku. Teraz dodajemy do tego informację, że nie będzie ona również używana, gdy zostanie włączony Tryb Gry. Dzięki temu nic nie powinno zakłócać rozgrywek. Indeksowanie przestanie działać także podczas wprowadzania aktualizacji do gier. A jak włączyć Tryb Gry? Znajduje się on w systemowych Ustawieniach, w dziale Granie.

Raytracing 1.1

W aktualizacji Maj 2020 pojawi się wsparcie dla DirectX Raytracing 1.1. Zawiera nowe techniki związane ze śledzeniem oraz wyświetlaniem promieni. Jak podaje Microsoft, jest to bardziej efektywna metoda osiągania cieszących oko efektów graficznych, niż używane obecnie powszechnie śledzenie promieni z wykorzystaniem shaderów. DXR 1.1 pozwoli silnikom gier na ich ładowanie - ale tylko w określonych sytuacjach, na przykład gdy postać się porusza lub renderowane są nowe obiekty.

Variable Rate Shading i inne nowości

Kolejne elementy, które wpłyną na jakość rozgrywek, związane są z funkcjami umożliwiającymi pełne wykorzystanie możliwości procesora karty graficznej, a przez to osiągnięcie lepszych fps-ów. W DirectX 12 Ultimate API pojawią się Variable Rate Shading (VRS), Mesh Shaders oraz Sampler Feedback. Dlatego jeśli masz jakąś kartę premium, jak RTX 20, możesz skorzystać z wszystkich możliwości DirectX 12 Ultimate.

Być może przed wprowadzeniem aktualizacji pojawią się jeszcze inne, nowe informacje na jej temat. Póki co zapowiada się całkiem ciekawie.

Źródło: WindowsLatest