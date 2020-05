Windows 10 Maj 2020 przynosi niezapowiedzianą funkcję bezpieczeństwa

Nowa, duża aktualizacja Windows 10 wprowadza do systemu funkcję bezpieczeństwa, której wcześniej nie zapowiadano. Na czym polega?

Microsoft potrafi zaskoczyć użytkowników systemu Windows 10. Fakt, najczęściej negatywnie (na przykład bugi w aktualizacji), są jednak momenty pozytywne. Poznaliśmy już niemal wszystkie nowości, jakie przynosi Maj 2020, jak się jednak okazuje, w aktualizacji kryje się jeszcze jedna, której wcześniej nie zapowiedziano. Jest to Ochrona na podstawie reputacji. Zasila opcje znajdujące się w dziale Zabezpieczenia Windows, a polega na tym, że może blokować potencjalnie niepożądane aplikacje, dołączane są do innych (w większości darmowych), które można pobierać z sieci. Funkcja ta ma blokować ich instalację za plecami użytkownika. Do takich szkodników Microsoft zalicza (i słusznie) te programy, które np. zmieniają domyślną wyszukiwarkę internetową przeglądarki lub dodają do niej własne dodatki. Takie samo rozwiązanie występuje w wieku programach antywirusowych.

Funkcja Ochrony na podstawie reputacji nie jest włączona domyślnie. Aby ją uruchomić:

wejdź do Ustawień, a następnie działu Aktualizacja i zabezpieczenia

wybierz Zabezpieczenia Windows

kliknij na Kontrola aplikacji i przeglądarki

włącz Ochronę na podstawie reputacji

Po uruchomieniu ochrony możesz wejść do jej ustawień i wybrać samodzielnie, co ma podlegać sprawdzaniu.