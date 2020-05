Windows 10 Maj 2020 - wymagania sprzętowe, sposoby instalacji oraz... problemy

Aktualizacja Windows 10 Maj 2020 jest już rozpowszechniania na całym świecie. Dowiedz się, jakie musisz spełniać wymagania, aby ją zainstalować. I jakich problemów możesz się po tym spodziewać.

Wczoraj wyjaśniałem, jak nie instalować aktualizacji Maj 2020, dzisiaj będzie wręcz przeciwnie - wszystko na temat tego, jak to zrobić.

Windows 10 Maj 2020 - wymagania sprzętowe

Aby zainstalować najnowszą wersję Windows 10 (Maj 2020 aka wersja 2004), należy mieć sprzęt spełniający wymagania minimalne:

RAM: 2GB dla edycji 64-bit lub 1GB RAM dla edycji 32-bit

Miejsce na dysku: 20GB dla edycji 64-bit oraz 16GB dla edycji 32-bit

Rozdzielczość ekranu: 800×600

Karta graficzna: ze wsparciem dla DirectX 9 (lub wyższej wersji) z WDDM 1.0

(lub wyższej wersji) z WDDM 1.0 Procesory Intel: wszystkie do 10. generacji, Intel Xeon E-22xx, Atom, Celeron, Pentium

Procesory AMD: wszystkie do 7. generacji

Procesory Qualcomm: Snapdragon 850 i 8cx

Microsoft zaleca, aby na czas instalowania aktualizacji odłączyć od maszyny zewnętrzne dyski i karty pamięci - w przeszłości ich wykrycie blokowało proces. Oczywiście nie wiadomo, czy przy Maj 2020 będzie tak samo, ale lepiej się zabezpieczyć. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca na dysku - bez tego aktualizacja zostanie przerwana. Dobrym pomysłem jest aktualizacja sterowników przed rozpoczęciem instalacji - w niedzielę Intel wypuścił ich nowe wersje dla Wi-Fi i Bluetooth.

Windows 10 Maj 2020 - pobieranie i instalacja

Najprostszy sposób na pobranie to wejście do Ustawień, a tam - działu Aktualizacja i zabezpieczenia. Po wejściu do sekcji Windows Update kliknij na funkcję Sprawdź aktualizację. Jeśli się już pobrała - kliknij na uruchom ponownie teraz, aby ją zainstalować i wprowadzić.

Drugi sposób to Asystent aktualizacji systemu Windows 10 - musisz pobrać to narzędzie ze strony producenta, następnie uruchomić i kierować się wyświetlanymi na ekranie poleceniami. Wybierz opcje Aktualizacja tego komputera, a następnie zachowanie plików i programów.

Windows 10 Maj 2020 - znane problemy

Jeszcze na długo przed instalacją było wiadomo, że w aktualizacji znajdzie się jeden błąd, którego Microsoft nie zdążył naprawić. Na czym polega? Otóż nie można używać więcej niż dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie. Jeśli zatem ktoś chce korzystać z bezprzewodowej myszki, klawiatury i słuchawek, jedno z nich nie będzie połączone. Na tym jednak nie koniec:

drugi znany problem dotyczy sterowników audio Conexant ISST - a konkretnie sterowników o nazwach Conexant ISST Audio i Conexant HDAudio . Ich niekompatybilność z aktualizacją może spowodować brak możliwości jej przeprowadzenia. W niektórych przypadkach aktualizację da się wprowadzić, ale może wyskoczyć "ekran śmierci".

- a konkretnie sterowników o nazwach i . Ich niekompatybilność z aktualizacją może spowodować brak możliwości jej przeprowadzenia. W niektórych przypadkach aktualizację da się wprowadzić, ale może wyskoczyć "ekran śmierci". mogą również pojawić się problemy, jeśli masz monitor z VRR (Variable refresh rate) podpięty do zintegrowanej karty graficznej Intela.

Windows 10 wersja 2004 może wywoływać niespodziewane restarty lub wyłączenia maszyny przy adapterach sieciowych wspierających funkcję “Always On, Always Connected”. Co ironiczne, dotyczy to własnych urządzeń Microsoftu, czyli Surface Pro 7 oraz Surface Laptop 3

oraz po aktualizacji myszka może przestać obsługiwać gry i aplikacje używające GameInput Redistributable

niektóre wersje sterowników aksfridge.sys oraz aksdf.sys mogą uniemożliwić rozpoczęcie działania aplikacji lub prawidłową pracę innych sterowników; nie podano konkretnie, o jakie wersje chodzi, jednak mają być one rzadko spotykane

jeśli używasz przestarzałego sterownika 358.00 dla procesora Nvidia, po wprowadzeniu aktualizacji możesz zobaczyć "ekran śmierci"

Oczywiście Microsoft pracuje na likwidacją powyższych problemów - łatki pojawią się tak szybko, jak będzie to możliwe.

