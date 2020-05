Windows 10 Maj 2020 z praktyczną, nową funkcją bezpieczeństwa, a build 18363.836 już dostępny

Microsoft ujawnił nową funkcję związaną z bezpieczeństwem w poprawce Maj 2020, udostępnił również kolejną aktualizację z ważnymi łatkami bezpieczeństwa.

Windows 10 Build 18363.83 to najnowsza aktualizacja systemu operacyjnego Microsoftu. Można pobrać ją klasycznie, czyli poprzez Windows Update lub też skorzystać z linku bezpośredniego pobierania. Podobnie jak pakiety zabezpieczeń udostępnione w ramach Patch Tuesday, jest ona pełna poprawek i usprawnień mechanizmów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, nie wprowadza jednak żadnych nowości - te pojawią się pod koniec miesiąca z zapowiedzianą aktualizacją Maj 2020. A Build 18363.83 przeznaczony jest dla użytkowników wersji 1909 i 1903. Wspomniane poprawki obejmują nie tylko Windows, ale również Xbox, elementy pakietu Office, przeglądarki Edge i Internet Explorer.

Źródło: WindowsLatest

Jeśli chodzi o aktualizację Windows 10 Maj 2020, pojawiła się kolejna informacja o planowanej nowości. Jest nią ochrona systemu przez potencjalnie niechcianymi aplikacjami, czyli PUA (Potentialy Unwanted Applications). Jak do tej pory funkcję taką miały programy do optymalizacji i czyszczenia systemu operacyjnego, teraz pojawi się wbudowana w sam Windows. Pod tym określeniem będzie on definiował aplikacje nie cieszące się dobrą opinią, których uruchamianie może spowolnić pracę Windows 10, wprowadzać elementy reklamowe (adware), a nawet zmieniać domyślną wyszukiwarkę w przeglądarce internetowej.

Funkcja ochrony przez PUA w Windows 10 Maj 2020 nie będzie włączona domyślnie - należy ją aktywować, wchodząc do Ustawień, a tam do działu Bezpieczeństwo i aktualizacja i opcji Zabezpieczenia Windows. Oczywiście nie ma tam jej jeszcze teraz, pojawi się po instalacji dużej aktualizacji. Zdaniem Microsoftu powinna ochronić także przed cryptominerami. Warto dodać, że takie rozwiązanie już znajduje się w przeglądarce Edge. Aby z niego skorzystać, należy uruchomić je ręcznie. W tym celu należy wejść w Ustawienia -> Prywatność i usługi, a następnie zjechać na sam dół strony, aby włączyć tę funkcję.

Przypominamy, że aktualizacja Windows 10 Maj 2020 zacznie być udostępniana od 26 maja.

Źródło: WindowsLatest