Windows 10 May 2020 - aktualizacja już ujrzała światło dzienne

Póki co mogą korzystać z niej uczestnicy programu Wondows Insider. Dzięki temu wiemy, w jaki sposób zmieni się Windows 10.

Microsoft dwa razy do roku wprowadza duże poprawki do systemu Windows 10 - pierwsza w tym roku czeka nas już w maju. Ma ona oznaczenie kodowe Windows 10 20H1, znana jest także jako "wersja 2004". W chwili obecnej Build 19041.207 osiągnąła status finalny - oznacza to, że jest w pełni gotowa i nie będą wprowadzone do niej żadne dodatkowe poprawki i elementy. Została udostępniona użytkownikom programu Windows 10 Insider, a w maju będzie powszechna. Jeśli ktoś nie chce czekać, może przystąpić do programu Insider - wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie działu Aktualizacja i zabezpieczenia i wybrać znajdujący się na samym dole listy opcji Windows Insider.

A co przynosi aktualizacja? O kilku zmianach pisaliśmy już wcześniej - jak pasek Newsów, ulepszone mechanizmy oczyszczania dysku czy wsparcie dla formatu Canon CR3. A teraz wiemy również, że zmianie ulega sposób ponownej instalacji systemu z wykorzystaniem funkcji Odzyskiwania. Dostępna będzie możliwość reinstalacji z chmury, dzięki czemu nie ma potrzeby korzystania z płyty ratunkowej lub narzędzia odzyskiwania na pendrive lub metoda klasyczna - czyli z punktu przywracania systemu zapisanego na lokalnej maszynie. Kolejna zmiana to zwiększenie integracji aplikacji Twój telefon z maszyną użytkownika, czyli lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych. Co istotne dla graczy, wprowadzona zostanie biblioteka DirectX 12 Ultimate - wspierająca w pełni najnowsze technologie graficzne, jak śledzenie promieni (ray tracing).

Niestety, jak na razie Microsoft nie podaje dokładnej daty wprowadzenia Windows 10 20H1 do powszechnej dystrybucji.