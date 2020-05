Windows 10: Microsoft udostępnia trzy zestawy relaksujących tapet

W sklepie Microsoftu pojawiły się trzy zestawy oficjalnych tapet dla systemu Windows 10. Każdy zawiera 14-20 grafik w jakości 4K.

Microsoft oferuje pakiety tapet za darmo dla każdego użytkownika systemu Windows 10. Można pobrać je z Microsof Store - każdy dostępny jest oddzielnie. Ta pakiety to: "Water Retreat Premium", "Whales and Dolphins Premium" oraz "Animal Portraits Premium". Jak zdradzają nazwy, pierwszy to zdjęcia związane z wodą, dwa pozostałe dedykowane są miłośnikom zwierząt. Water Retreat Premium zawiera 20 zdjęć, Whales and Dolphins Premium ma ich 14, zaś Animal Portraits Premium 18. Wszystkie mają rozdzielczość 4K.

Microsoft podkreśla, że można je pobrać i używać za darmo na własny użytek, a więc zabronione jest używanie w jakichkolwiek celach komercyjnych. Warto dodać, że kilka dni temu producent udostępnił inne zestawy tematyczne, również w rozdzielczości 4K i za darmo. Dzięki temu do dyspozycji użytkowników zostało oddanych kilkaset zdjęć w rozdzielczości 4K. Pozwala to przez cały rok cieszyć się codziennie innym tłem pulpitu - a w automatycznej zmianie pomoże darmowa aplikacja Dynamic Theme lub inna o podobnym działaniu.

Źródło: WinFuture