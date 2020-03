Windows 10 - Microsoft w końcu osiągnął miliard urządzeń pod jego kontrolą

Gdy Microsoft wprowadzał na rynek Windows 10, chciał, aby zdominował świat. Od dawna już jest on na czele najpowszechniej używanych systemów operacyjnych świata, a dziś producent pochwalił sie przekroczeniem granicy miliarda aktywnych urządzeń.

O Windows 10 można mówić dobrze lub źle, jednak nie zmienia to faktu, że dominuje na całym świecie. W chwili obecnej pod kontrolą tego systemu pracuje miliard aktywnych urządzeń. Z jednej strony to bardzo dobra wiadomość dla Microsoftu, z drugiej - zła. Dlaczego zła? Otóż producent chciał osiągnąć taki wynik góra trzy lata po debiucie systemu. Miało to miejsce w lipcu 2015 roku, a więc termin przypadał na lipiec 2018. Opóźnienie w stosunku do zakładanego celu - 1,5 roku. Jednak mało to zapewne martwi giganta, ponieważ udział Windows 10 na rynku rośnie, a Windows 7 - który jest jego największym konkurentem - systematycznie spada.

Udział Windows 10 w rynku na przestrzeni lat

Nalezy wziąć pod uwagę, że w liczbie urządzeń działających pod kontrolą Windows 10 są nie tylko komputery i laptopy, ale również konsole Xbox One, okulary HoloLens, itp. Microsoft podaje, że "dziesiątka" używana jest na 80 000 różnych modelach, a liczba konfiguracji systemu przekracza tysiąc. Do tego dowiedzieliśmy się, że w programie Windows Insider bierze obecnie udział 17,8 mln osób, ale nie podano, ile z nich jest aktywnymi uczestnikami. Inna ciekawa rzecz to fakt, że wszystkie firmy z listy Fortune 500 korzystają z Windows 10, a część z nich płaci za przedłużone wsparcie (ESU) dla Windows 7.