Windows 10 - Microsoft zapowiada kolejne nowości w aktualizacji Maj 2020

Na konferencji (oczywiście wirtualnej) Build 2020 pokazano oficjalnie, co czeka nas po aktualizacji systemu do wersji Maj 2020.

Widać, że Microsoft pracuje mocno nad rozwojem systemu - o nowościach i usprawnieniach, jakie przyniesie Windows 10 Maj 2020, pisaliśmy już kilka razy - i zapowiada się sporo ciekawych, praktycznych usprawnień. Ujawniano je stopniowo, a podczas konferencji Build 2020 pokazano prawdopodobnie ostatnie. A jakie? Pierwsza to Project Reunion - wspólne API dla Universal Windows Platform (UWP) oraz Win32. Obecnie są one rozdzielone, po aktualizacji mają pracować "pod jednym parasolem". Ponadto Microsoft ma zagwarantować, że nowe lub zaktualizowane aplikacje z nich korzystające będą pracować pod Windows 10

Windows Terminal 1.0 dostępny jest obecnie w wersji beta - po raz pierwszy pojawił się w systemie w 2019 roku. To wygodne rozwiązanie dla wszystkich osób korzystających z linii komend, funkcji PowerShell oraz Windows Subsystem for Linux. Windows Terminal umożliwia do nich łatwy dostęp, a w aktualizacji pojawi się własna czcionka Microsoftu - Cascadia Code, podrasowany interfejs oraz zostanie ulepszona ogólna jakość użytkowania. Wprowadzona zostanie między innymi możliwość tworzenia niezaleznych profili oraz wpisywanie wielu poleceń dla działających aplikacji. Wersję beta można pobrać z Microsoft Store.

Windows Package Manager

Windows Package Manager to nowe narzędzie, które ma na celu ułatwić proces instalacji aplikacji na urządzeniach. Automatycznie wyszukuje, pobiera i instaluje najnowsze wersje aplikacji desktopowych bez konieczności angażowania w to użytkownika. Można jednak osobiście wyszukiwać konkretnych, a także ręcznie instalować wybrane. Służy do tego komenda “winget install” w linii komend lub PowerShell. Na przykład jeśli chcesz zainstalować najnowszą wersję ShareX, wpisujesz “winget install ShareX.ShareX” i gotowe.

Przypominam na koniec, że aktualizacja Maj 2020 będzie rozprowadzana od 26 maja.

Źródło: Windows Latest