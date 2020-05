Windows 10 PowerToys - wyszukiwarkę inspirowana macOS i własne skróty klawiaturowe

Microsoft pracuje nad PowerToys - są to narzędzia dające dodatkowe możliwości systemowi Windows 10. Nowa edycja przynosi m.in. funkcję tworzenia własnych skrótów klawiaturowych oraz wyszukiwarkę podobną do tej, jaką znamy z macOS.

Microsoft zamieścił dzisiaj na platformie GitHub najnowszą wersję PowerToys, noszącą numer 0.18. Powinno to zainteresować każdego użytkownika Windows 10, który chciałby mieć dostęp do dodatkowych narzędzi systemowych. Jedną z nowych możliwości jest Keyboard Remapper - narzędzie to umożliwia tworzenie własnych skrótów klawiaturowych lub zmianę już istniejących. Na tym jednak nie koniec - możliwy jest także cały remapping, czyli zmienienie właściwości dowolnie wybranego klawisza.

Druga nowość to systemowa wyszukiwarka aplikacji i folderów. Jeśli potrzebujesz znaleźć jedno lub drugie, wpisujesz pierwsze litery nazwy i gotowe - system sam podsuwa pełną listę znajdujących się w nim elementów, spełniających to kryterium. Można samodzielnie zdefiniować, ile wyników ma być wyświetlanych, a także jakim skrótem klawiaturowym będzie się otwierać wyszukiwarkę - domyślnie należy nacisnąć Alt + Spację. Ta wyszukiwarka to alternatywa dla klasycznego Uruchom, przywoływanego przez wciśnięcie Windows + R. Każda znaleziona aplikacja może być uruchamiana normalnie lub z uprawnieniami administratora.

PowerToys to ciekawe rozwiązania dla każdego użytkownika, warto więc spróbować ich możliwości. Możesz pobrać najnowszą wersję tutaj. Po instalacji aplikacja zostanie umieszczona w zasobniku koło systemowego zegara.

Źródło: Windows Latest