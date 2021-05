Windows 10: Sun Valley wprowadzi HDR w aplikacjach

Nadchodząca aktualizacja systemu to nie tylko zmiany kosmetyczne. Pojawi się kilka nowości, które odczujemy w aplikacjach.

Microsoft w aktualizacji 21H2 ma wprowadzić nowy design systemu Windows 10. Dużo napisano o nowym wyglądzie ikonek, mało jednak mówi się o innych zmianach. Taką właśnie będzie zmiana podejścia do HDR - czyli oddawania barw w wysokiej jakości. Wsparcie dla HDR mamy na wszystkich niemal nowych monitorach, w licznych grach oraz - o czym się często zapomina - aplikacjach. I to właśnie dla nich zostanie dodane systemowe wsparcie. Zmiana ta spodoba się przede wszystkim grafikom pracującym z takimi narzędziami, jak Lightroom Classic, CorelDraw, czy Photoshop. Możliwość uruchomienia w nich HDR pozwoli na łatwiejszą edycję i tworzenie obrazów, dając dostęp do palety barw bardziej rozbudowanej od sRGB i pozwalając osiągać optymalne efekty.

Wiemy już, że HDR nie będzie włączone domyślnie dla aplikacji - funkcję tą należy uruchomić ręcznie, wchodząc w systemowe Ustawienia. Tam należy wybrać System -> Ekran i kliknąć na Ustawienia funkcji HD Color. Tam można uruchomić tryb HDR. Microsoft pracuje również nad funkcją Auto HDR, która umożliwia automatyczne aktywowanie HDR w wybranych grach. Warunek - monitor musi mieć wsparcie dla tego trybu. Dzięki tym zmianom podniesie się wizualnie jakość grafiki w wielu zastosowaniach systemu.

Źródło: Windows Latest