Windows 10 - Twój telefon otrzyma wkrótce kolejne funkcje

Aplikacja Twój telefon to jedna z praktyczniejszych funkcji systemu. Obecnie już pozwala na wiele, a kolejne użyteczne nowości będą wprowadzone wkrótce. I wiemy, na czym będzie polegać ich działanie.

Microsoft rozwija aplikację Twój telefon zarówno dla systemów Android, jak i iPhone. W chwili obecnej można z niej korzystać do wyświetlania ekranu smartfona na monitorze, mieć dostęp do zapisanych na nim zdjęć, wiadomości tekstowych, historii połączeń, a nawet wykorzystać do zmiany tapety. Jest to bardzo wygodne i praktyczne, choćby w celu uporządkowania wszystkich spraw. Zasadniczo aplikacja dostępna jest dla wszelkich smartfonów, jednak te zaawansowane funkcje występują tylko dla urządzeń z systemem Android 7.0.

Co wiemy o nowościach? Microsoft pracuje nad kilkoma. Jako pierwsi skorzystają z nich uczestnicy programu Windows Insider. Jedna z nich to tryb Picture-in-Picture - umożliwi otwieranie rozmowy w oddzielnym okienku, które będzie można przesuwać po całym pulpicie, a także zmieniać jego rozmiar.

Ponadto pojawi się nowa opcja - będzie można wykonywać połączenia bezpośrednio z wiadomości. Kolejna - możliwość kopiowania tekstu z obrazu. taka funkcja pojawi się w menu kontekstowym.

Kiedy nowości zostaną wprowadzone - tego nie wiemy. Ale wyglądają bardzo pozytywnie, a więc oby jak najszybciej.

Źródło: WindowsLatest