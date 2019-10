Windows 10: "Twój telefon" umożliwi rozmowy

Rozwijana przez Microsoft aplikacja Twój Telefon zyska wkrótce nową możliwość i pozwoli zmienić desktopa i laptopa w zestaw głośnomówiący.

W chwili obecnej Twój telefon może obsługiwać powiadomienia oraz odbierać SMS-y. Działa z systemem Android 7 i wyższymi. Do pełni szczęścia brakuje jedynie możliwości odbierania połączeń i rozmów - jednak Microsoft już pokazał tę funkcję w działaniu. Oczywiście będzie współpracować z powiązanym smartfonem, a rozmowy prowadzone za pomocą mikrofonu i głośników podpiętych do PC-ta lub wbudowanych w laptopa. Aplikacja stanie się odzwierciedleniem możliwości urządzenia mobilnego - połączenia będzie można odrzucać, ma się również pełen dostęp do kontaktów - ale trzeba je wcześniej zaimportować do aplikacji. Istnieje także opcja płynnego przełączania rozmowy z telefony na komputer i odwrotnie.

Nowe możliwości otrzymali już uczestnicy programu Windows Insider (build 18999), korzystający z "szybkiego kręgu". Biorąc pod uwagę niedawną prezentację smartfona Microsoftu, działającego pod Androidem (Surface Duo), nowości w Twój telefon oraz stwierdzenie Billa Gatesa, że MS przespało smartfonową rewolucję, widać wyraźnie, że gigant z Redmond stara się nadrobić zaległości i zaznaczyć swoją obecność w świecie smartfonów. A czy mu się to uda? Przekonamy się w najbliższym czasie.