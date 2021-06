Windows 10 - "Wiadomości i zainteresowania" rozczarowaniem?

Pod koniec ubiegłego tygodnia Microsoft udostępnił użytkownikom systemu Windows 10 nową funkcję "Wiadomości i zainteresowania" Nie działa ona jednak idealnie.

Już na początku tego roku Windows rozpoczął testowanie najnowszego dodatku do swojego systemu. Chodzi o pasek narzędzi „Wiadomości i zainteresowania”. Użytkownicy Windowsa 10 po raz pierwszy zobaczyli go w ubiegłym tygodniu. Nowy pasek jest w zasadzie widgetem opartym na portalu MSN od Microsoftu, który wyświetla nam informacje w oparciu o naszą historię przeglądania. Ponadto nowy widget informuje nas o pogodzie oraz potencjalnych korkach w naszym regionie.

Funkcja pojawiła się w systemie wraz z czerwcową aktualizacją Windows 10. Po aktualizacji automatycznie wyświetliła się w prawym dolnym rogu ekranu, jeżeli oczywiście wasz pasek zadań znajduję się na dole. Pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę po uruchomieniu komputera po aktualizacji było to, jak rozmazany jest dodatek, który pojawił się na moim pasku. Wygląda na to, że nie jest to odosobniony przypadek i większość użytkowników Windowsa natknęła się na ten sam problem. Okazuje się, że tekst jest rozmazany przy skalowaniu 100%, jednak jeżeli rozmiar tekstu i aplikacji powiększymy do 125 % lub więcej, problem znika.

Użytkownicy zwrócili też uwagę, że funkcja wyświetlania wiadomości nie działa poprawnie i czasem przedstawi wiadomości z innego regionu, lub nawet kraju. Zdarzały się przypadki, w których nakładka zmieniała język i kierowała się krajem, w którym znajduje się urządzenie, a nie ustawieniami systemu. W ciągu kilku dni od uruchomienia nowej funkcji zaobserwowałem także, że pogoda, którą opisuje Windows, nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Podczas sobotniej ulewy dowiedziałem się, że w mojej miejscowości jest „przeważnie słonecznie”.

Okno „Wiadomości i zainteresowania” pobiera dane z naszej historii wyszukiwania Windows Search i na jej podstawie wyświetla informacje. Tak przynajmniej wygląda to w teorii. W praktyce jednak wyświetla popularne newsy z kraju, niezależnie od naszej historii. Ponadto w trakcie przewijania można zaobserwować zacięcia. Sam pasek przewijania umieszczony z boku nie pokrywa się z motywem kolorystycznym systemu. Inni użytkownicy spotkali się także z sytuacją, w której okno newsów przestawało odpowiadać.

Microsoft jest świadomy sytuacji i pracuje nad poprawą jakości „Wiadomości i zainteresowań”. Wygląda jednak na to, że firma zdecydowała się na przyspieszenie debiutu najnowszej funkcji systemu Windows 10, czego efektem są liczne problemy z nią związane.