Windows 10/Windows 11 - Jak skonfigurować nowy komputer [PORADNIK]

Zakup nowego komputera lub laptopa to nie tylko kilka kliknięć w sieci lub wycieczka do sklepu. Będziesz musiał również zadbać o odpowiednią konfigurację nowego urządzenia.

Nie codziennie kupujesz nowy komputer PC lub laptopa. Twoje nowe urządzenie z pewnością będzie szybsze i wydajniejsze od poprzedniego. W przypadku laptopów twój kolejny sprzęt będzie za pewne sporo lżejszy i lepiej wykonany. Zakup komputera nie ogranicza się jednak tylko do samej procedury zakupu. Musisz także odpowiednio skonfigurować swoje nowe urządzenie oraz przenieść niezbędne programy i pliki. To także dobra okazja, aby pozbyć się bałaganu, jaki z pewnością się zgromadził po kilku latach użytkowania.

Laptop z Windowsem 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W tym artykule prezentujemy, jak skonfigurować nowy komputer PC lub laptop i w jaki sposób przenieść twoje pliki i programy z starego komputera na nowy.

Niestety, nowy komputer nie będzie wyposażony we wszystkie programy, z których korzystałeś, ani też wszystkie ustawienia nie będą takie, jak Ci się podobają, więc wyjaśnimy, jak zainstalować aplikacje oraz zgrać pliki. Ponadto, podkreślimy, jak ważne jest wykonywanie kopii zapasowych, aby w przypadku awarii dysku nie przepadła cała twoja praca.

Pierwsze uruchomienie

Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać po zakupie jest rozpakowanie komputera, podłączenie go do zasilania i uruchomienie.

Uruchamianie komputera

Pierwsze uruchomienie komputera PC z wgranym systemem Windows 10 lub Windows 11 wygląda nieco inaczej niż w przypadku starszych wersji systemu operacyjnego. Aby rozpocząć pracę z nowym urządzeniem musisz przejść przez proces pierwszej konfiguracji.

Konfiguracja Windows 10

Będziesz musiał wybrać region i język, zgodzić się na warunki licencyjne, spersonalizować wygląd, nazwać komputer i połączyć się z siecią Wi-Fi. Możesz także wybrać ekspresowe ustawienie domyślne lub dostosować je do swoich potrzeb. Konieczne jest także utworzenie konta użytkownika. Możesz zalogować się za pomocą swojego konta Microsoft, stworzyć je lub wybrać profil lokalny.

Konfiguracja Windows 10

Nie musisz się jednak bać tej konfiguracji. Jest ona naprawdę prosta i każdy użytkownik bez problemu przejdzie przez ten proces. Polecamy utworzenie konta za pomocą swojego identyfikatora Microsoft lub jego utworzenie. Konto lokalne nie powiązane z kontem Microsoft nie pozwala na przechowywanie danych w chmurze OneDrive. Nie można także pobierać aplikacji z Microsoft Store. Dodatkowo konto Microsoft przechowuje pewne informacje o twoim koncie np. zdjęcie profilowe, tapetę, jaką ustawiłeś i wiele innych.

Konfiguracja Windows 10

Poniżej na zdjęciach znajdziesz kompletny proces konfiguracji Windowsa 11 - od momentu pierwszego uruchomienia komputera do pokazania się pulpitu.

Konfiguracja Windowsa 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aktualizacja

Po pierwszym uruchomieniu warto dać nowemu komputerowi kilka minut, aby zakończył on proces konfiguracji, który prowadzony jest jeszcze w tle. Później warto sprawdzić, czy zainstalowane zostały najnowsze aktualizacje. Aby to zrobić naciśnij klawisz Windows , uruchom ustawienia i przejdź do Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update > Sprawdź aktualizacje. System sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje systemu oraz aktualizacje sterowników. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że system będzie musiał zostać zaktualizowany.

Usuń bloatware

Termin bloatware istnieje już od dłuższego okresu czasu i oznacza oprogramowanie, które zostało preinstalowane przez producenta wraz z systemem operacyjnym.

Najczęściej aplikacje te są wersjami testowymi płatnych wersji aplikacji, własnymi aplikacjami do odbioru poczty elektronicznej lub dodatkami producentami.

Zajmują one niepotrzebnie miejsce na urządzeniu, stąd ich nazwa.

Bloatware jest znany prawie każdemu użytkownikowi, który kupił kiedyś nowy komputer. Prawie niemożliwe jest, aby po jego pierwszym uruchomieniu nie zobaczyć monitu z prośbą o zainstalowanie nowego oprogramowania jak np. antywirus. Nawet Windows 10 sam w sobie instaluje bloatware. Przykładem może być samoistna instalacja Candy Crush.

Dlatego też z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że Twój nowy komputer będzie posiadał zainstalowane oprogramowanie, z którego nie będziesz chciał skorzystać. Po uruchomieniu i zaktualizowaniu komputera sprawdź, jakie aplikacje zostały już na nim zainstalowane.

Jeżeli znalazłeś jakieś aplikacje, z których nie chcesz korzystać przejdź do Ustawień > Aplikacje > Aplikacje i funkcje. Warto upewnić się, że producent zainstalował na komputerze oprogramowanie antywirusowe. Jeżeli nie widzisz go na liście proponujemy jego instalacje, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Zainstaluj aplikacje

Kolejnym krokiem jest instalacja aplikacji, których potrzebujesz. Możesz ściągać instalatory i instalować każdą aplikację z osobna, ale prawdopodobnie wolałbyś tego uniknąć. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Ninite to użyteczne narzędzie pozwalające na zainstalowanie wielu powszechnie używanych darmowych aplikacji za pomocą jednego instalatora. Na stronie internetowej znajduje się ponad 90 programów podzielonych na 13 kategorii. Możesz wybrać alternatywne przeglądarki internetowe, narzędzia do kompresji/dekompresji, darmowe pakiety graficzne, odtwarzacze multimedialne, oprogramowanie antywirusowe, a nawet pakiet OpenOffice.

Źródło: Ninite

Po prostu dokonaj wyboru klikając na pola wyboru, pobierz instalator i uruchom go, aby zainstalować wszystko automatycznie w tle. Co więcej, jeśli uruchomisz go ponownie później, Ninite sprawdzi, czy któryś z Twoich pakietów został zaktualizowany, instalując najnowszą wersję tylko w razie potrzeby. To wygodne rozwiązanie, ale nie ulegaj pokusie, aby instalować zbędne programy, z których nie skorzystasz. Przecież nie ma sensu pozbywać się bloatware'u z nowego komputera, tylko po to, aby dodać więcej niechcianego oprogramowania.

Instalacja indywidualnych programów

Ninite jest przydatne do zainstalowania narzędzi i darmowych programów, ale jeśli masz drogie oprogramowanie na płycie CD, które kupiłeś dla swojego starego komputera i którego używasz regularnie, prawdopodobnie będziesz chciał zainstalować je na swoim nowym komputerze. Myślimy tu przede wszystkim o dużych aplikacjach, takich jak Microsoft Office czy Adobe Photoshop. Dobrą wiadomością jest to, że twoja licencja prawie na pewno pozwoli ci zainstalować ją na nowym komputerze, tak długo jak nie będziesz jej nadal używać na swoim starym komputerze, a większość starego oprogramowania będzie kompatybilna z Windows 10. Jeśli zgubiłeś klucz licencyjny to oprogramowanie nie będzie instalowane na nowym komputerze, ale na szczęście, nawet jeśli nie możesz znaleźć niezbędnej dokumentacji, może być jeszcze rozwiązanie. Magical Jellybean i Belarc Advisor są darmowymi narzędziami, które są w stanie wyodrębnić klucz licencyjny z wielu (ale nie wszystkich) popularnych programów. Uruchom narzędzie na starym komputerze, aby odkryć odczytać klucze produktów przed próbą ponownego zainstalowania oprogramowania na nowym komputerze.

Źródło: Microsoft

Oprócz konwencjonalnych aplikacji i usług online, Windows 10 i Windows 11 posiadają również własny sklep z aplikacjami: Windows Store. Ikona Windows Store (biały torba z kolorowym logo Windows) znajduje się bezpośrednio na pasku zadań na dole. Jeżeli jej tam nie znajdziesz otwórz menu Start i zacznij wpisywać Microsoft Store.

Windows 10 jest wyposażony w całkiem sporo nowych aplikacji, które są domyślnymi aplikacjami do odtwarzania muzyki, przeglądania zdjęć, wysyłania wiadomości e-mail i nie tylko. Ogólnie rzecz biorąc większość starszych aplikacji znanych z Windows 7 nadal znajdziesz w Windows 10 oraz Windows 11 i możesz sprawić, że staną się one domyślne, jeśli zdecydujesz, że nie lubisz Groove, Zdjęcia, Mail i innych nowych aplikacji.

Możesz również dostosować menu Start w nowym stylu, przypinając ulubione programy nie tylko do listy, zmniejszając lub zwiększając rozmiar paska zadań oraz jego położenie.

Transfer danych na nowy komputer

Z pewnością będziesz chciał przenieść różne dokumenty, muzykę, filmy i zdjęcia ze starego komputera. Kiedyś najprostszym sposobem na to był łatwy transfer w systemie Windows. Niestety obecnie narzędzie to nie jest już wspierane i musisz wykorzystać inne rozwiązania.

Klasyczną metodą jest zgranie wszystkich plików ze starego komputera na zewnętrzną pamięć masową (dysk lub pendrive) i ręczne przeniesienie na nowe urządzenie. Przy okazji wykorzystania takiej metody możesz przy okazji zrobić porządki w swoich plikach i usunąć stare niepotrzebne rzeczy. Pamiętaj jednak, aby sprawdzić folder pobrane, ponieważ w gąszczu mało ważnych załączników mogą się znajdować ważne dla Ciebie pliki, których nie będziesz chciał stracić.

Inna możliwością jest możliwość wykorzystania chmury, ale jeżeli posiadasz wiele GB danych prawdopodobnie nie zbędziesz chciał skorzystać z tego rozwiązania. Dysk Google w standardzie oferuje 15 GB, co pozwala na umieszczenie dużej ilości plików tekstowych i dokumentów, ale jeżeli masz pokaźną bibliotekę zdjęć lub filmów z pewnością nie wystarczy Ci miejsca.

Kopia zapasowa

Po poświęceniu znacznej ilości czasu na konfiguracje, dostosowanie do swoich potrzeb i przegraniu plików za pewne nie chciałbyś, aby twoja praca poszła na marne. Dlatego zdecydowanie warto stworzyć obraz systemu na zewnętrznym dysku USB, dysku sieciowym lub nawet płycie DVD, który będziesz mógł później przywrócić. Możesz do tego wykorzystać zewnętrzne narzędzia takie, jak np. Acronis True Image lub skorzystać z narzędzia wbudowanego w system Windows 10/Windows 11 - tworzenie obrazu systemu. Aby ją uruchomić przejdź do menu Start, wyszukaj Panel Sterowania > System i zabezpieczenia > Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7) > i kliknij tworzenie obrazu systemu w lewym górnym rogu okna.

Jeśli kiedykolwiek trzeba będzie odtworzyć system z kopii zapasowej obrazu systemowego, wszystko zostanie przywrócone do stanu identycznego z tym, jaki był w momencie tworzenia obrazu systemowego. Innymi słowy, jeśli obraz został wykonany natychmiast po zakończeniu konfigurowania nowego systemu, wszelkie dokumenty, które zostały utworzone lub pobrane później, nie będą dostępne. Z tego powodu należy również tworzyć regularne kopie zapasowe plików. Pozwala na to między innymi kopia zapasowa z historii plików. Znajdziesz ją w Ustawieniach > Aktualizacja i zabezpieczenia > Kopia zapasowa.