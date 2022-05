Windows 10: "Wycinek i szkic" zawodzi. Tak zgłaszają użytkownicy

Podejrzewana jest - jak zawsze - ostatnia aktualizacja systemu.

Wbudowane w Windows 10 narzędzie Wycinek i szkic przestało niespodziewanie działać u wielu użytkowników na całym świecie. Skala problemu jest na tyle duża, że Microsoft niemal od razu potwierdził jego istnienie. Przyczyna? Oczywiście bug. Co jednak znamienne, u większości osób, u których narzędzie wykazuje wadliwe działanie, pojawił się po wprowadzeniu opcjonalnej aktualizacji KB5011831. Producent działa już nad naprawieniem dysfunkcji, a niewielka łatka (hotfix) ma pojawić się do końca maja i zlikwidować problem. Jak na razie trwa badanie, gdzie dokładnie leży przyczyna zamieszania.

A czym objawia się zawodzenie narzędzia do tworzenia zrzutów ekranu? Przede wszystkim tym, że nie można uruchomić go za pomocą skrótu klawiszowego Windows+Shift+S. Jeśli odpali się go z listy aplikacji w menu Start, wówczas może nie wykonywać tego, po co został stworzony, czyli zrzutów ekranu. Jeśli potrzebne Ci to narzędzie, a zaliczasz się do osób, u których występuje ten problem, spróbuj odinstalować ostatnią poprawkę lub skorzystaj z innego sposobu. Jakiego? Prezentujemy je w artykule "7 sposobów na wykonanie zrzutu ekranu na Windows 10 i Windows 11".

