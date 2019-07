Windows 10: aktualizacja Maj 2019 na 11,4% komputerach

Najnowszy raport AdDuplex pokazuje, że użytkownicy Windows 10 nie śpieszą się z wprowadzaniem ostatniej, dużej aktualizacji. Jak na razie zdecydowało się na to tylko nieco ponad 11% osób.

Informacje o tym, które wersje Windows 10 i w jakiej ilości są w użyciu, AdDuplex szacuje na bazie ponad 5000 aplikacji w Microsoft Store, które używają AdDuplex SDK w wersji 2 lub wyższej. Do 25 lipca b.r. dominuje Windows 10 wersja 1803, obecna na 53,7% maszyn. Zaledwie nieznacznie spadła liczba osób korzystających z Windows 10 z aktualizacją Październik 2018 - z 30% na 29,7%. Wzrosła ilość używających Majowej - ich liczba skoczyła z 6,3% na 11%. Pozostałe edycje mają mniej niż 3%. Całość obrazuje poniższa infografika.

W porównaniu z poprzednimi dużymi aktualizacjami, ta z maja b.r. jest najwolniej wprowadzaną. Dlaczego? Cóż, z pewnością jedną z przyczyn są liczne problemy, jakie występowały po dotychczasowych - użytkownicy po prostu nie chcą psuć sobie środowiska, do którego się już przyzwyczaili. Odkładanie wprowadzania zmian można zaobserwować zwłaszcza u użytkowników edycji Windows 10 Pro, którzy mogą je odraczać w czasie. Jest to bardzo rozsądne rozwiązanie, pozwalające unikać błędów i niedopracowań, które Microsoft naprawia potem kolejnymi łatkami.

Wypada jednak zauważyć, że wyniki AdDuplex nie mogą być traktowane jako dotyczące wszystkich maszyn z Windows 10 na świecie. Dają jednak pewne wskazówki co do tego, jak podchodzą do kolejnych aktualizacji systemu jego użytkownicy.