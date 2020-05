Windows 10 - aktualizacja Maj 2020 dopiero pod koniec miesiąca

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadana na to półrocze, duża aktualizacja systemu Windows 10, pojawi się dopiero z końcem miesiąca. Jak donoszą przecieki, Microsoft musi jeszcze popracować nad kilkoma szczegółami.

Aktualizacja Windows 10 Maj 2020 ma przynieść do systemu kilka nowych, praktycznych elementów oraz wpłynąć pozytywnie na szybkość jego pracy (zmieni się sposób indeksowania danych). Jak zwykle jako pierwsi otrzymają go członkowie programu Windows Insider, dopiero potem zostanie udostępniony powszechnie. Jak donosi Mary Jo Foley z portalu portalu ZDNet, powinno to nastąpić dopiero 28 maja. W chwili obecnej Insiderzy mogą korzystać z edycji Windows 10 build 19041.208, która jest tzw. "kandydatem", czyli niemal gotową wersją stabilną.

Windows 10 Maj 2020 miał być gotowy 5 maja w edycji dla producentów sprzętu i deweloperów. Wykryto jednak niebezpieczny exploit typu zero-day, przez który termin ten uległ przesunięciu na 12 maja. 16 dni później każdy użytkownik otrzyma informację o możliwości zaktualizowano systemu do najnowszej wersji. Aktualizacja będzie zawierać wszystkie aktualizacje zbiorcze, które pojawiły się od czasu wydania poprzedniej dużej aktualizacji, dlatego firmy i osoby prywatne, które nabędą system Windows 10 w tej wersji, nie będą spotykać się z nieprzyjemnymi efektami, które załatano w kolejnych poprawkach.

