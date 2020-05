Windows 10 - aktualizacja Maj 2020 przyniesie nową wersję Edge

Pandemia Covid-19 sprawiła, że plany dotyczące rozwoju Edge zostały zmienione. Jednak nie zarzucono ich całkowicie i kolejna edycja przeglądarki pojawi się wraz z aktualizacją Maj 2020.

Nowa edycja Edge, opierająca się na silniku Chroimum, ujrzała światło dzienne 15 stycznia 2020 roku i okazała się bardzo dobrym ruchem ze strony Microsoftu - przeglądarka jest o 10% szybsza od poprzedniej edycji i w trzy miesiące wyprzedziła Firefoxa w udziale na rynku. Niestety, wprowadzanie nowych funkcji i ogólny rozwój Edge zostały zahamowane przez pandemię koronawirusa, który spowodował przerwanie prac w laboratoriach Microsoftu. Zostały one przeniesione do trybu zdalnego, co opóźniło pracę nad nowymi elementami. Jak jednak dowiedzieliśmy się dzisiaj, kolejna stabilna wersja, z numerem 82, pojawi się wraz z aktualizacją Windows 10 Maj 2020. A ta - według najnowszych informacji - zostanie udostępniona pomiędzy 26 a 28 maja.

Wersja Edge, instalowana poprzez Windows Update (czyli wraz z aktualizacją), będzie traktowana jako ważny element systemu i użytkownicy nie będą mieć możliwości jej odinstalowania. A co nowego przyniesie? Tego jak na razie Microsoft nie ujawnił. Można jednak się spodziewać, że ulepszone zostaną mechanizmy odpowiadające za działanie rozszerzeń i wtyczek pisanych pod kątem Chrome - co ostatnio jest jedną z promowanych przez producenta funkcji.

Źródło: WindowsLatest