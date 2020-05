Windows 10: aktualizacja Maj 2020 wyjdzie wraz z... bugiem

Ostatnio pisaliśmy, że Windows 10 wyjdzie opóźniony, ponieważ Microsoft musi naprawić poważny bug. Jak się okazuje, aktualizacja jednak wyjdzie z bugiem - ale innym.

Microsoft zapowiada wprowadzenie aktualizacji Windows 10 Maj 2020 na koniec bieżącego miesiąca, a obecnie pracuje nad załataniem krytycznej luki zero-day. Jednak nawet po jej zlikwidowaniu, w aktualizacji pozostanie inny bug - który ma dopiero załatać jedna z mniejszych aktualizacji. A na czym polega znany błąd? Jak wyjaśnia producent: "zdajemy sobie sprawę, że narzędzie DISM (Deployment Image Servicing) może szwankować, jednak nie jest to często spotykane". DISM jest wbudowaną w Windows funkcją, używaną do tworzenia i zarządzania obrazami systemu. Umożliwia m.in. korzystanie ze środowiska odzyskiwania (Windows Recovery Environment) i często używają go administratorzy sieci firmowych.

W tej chwili nie jest jeszcze możliwe określenie, jak dużo czasu potrzeba inżynierom Microsoftu na likwidację problemu. Producent zastrzega się, że zostanie ona wypuszczona tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Tak więc po wprowadzeniu aktualizacji Maj 2020 należy liczyć się z faktem, że DISM może działać nieprzewidywalnie.

Źródło: BetaNews