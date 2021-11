Windows 10 - aktualizacja November 2021 (21H2) czeka na Ciebie

Od tej aktualizacji Microsoft zmienia swoją politykę. Duża aktualizacja dla Windows 10 pojawi się tylko raz do roku. A co przynosi obecna?

Aktualizacja Windows 10 21H2 pojawiła się w Windows Update, skąd można już ją pobierać i instalować. Ponieważ jest to duża paczka, czynność ta może zająć dłuższą chwilę. Aktualizacja kontynuuje zmiany wprowadzone przez 21H1, czyli sama z siebie nie wprowadza nic nowego, a skupiona jest jedynie na optymalizacji dostępnych już funkcji oraz oczywiście ulepszeniach związanych z bezpieczeństwem. Otrzymujemy m.in. lepsze wsparcie dla standardów WPA3 H2E w celu zwiększenia bezpieczeństwa połączeń Wi-Fi.

Użytkowników Windows Subsystem for Linux (WSL) oraz Azure IoT Edge for Linux zainteresuje zapewne dodanie pełnej obsługi GPU dla tych obszarów, co pozwoli m.in. na lepsze wykorzystanie możliwości internetu rzeczy i pełne wykorzystanie mechanizmów uczenia maszynowego. Poprawki związane z bezpieczeństwem dotyczą m.in. Windows AI Platform, Windows App Platform and Frameworks, Windows Apps, Windows Cryptography, Windows Fundamentals, Windows Input and Composition, Windows Kernel, Windows Media, Windows Office Media oraz Windows Virtualization.

Ogólnie podsumowując - większość użytkowników nie odczuje zmian i usprawnień. Docenią je przede wszystkim programiści i zaawansowani użytkownicy Windows, działający w środowisku chmurowym. Ponieważ są tu zmiany zwiększające bezpieczeństwo, zalecamy w wolnej chwili instalację aktualizacji.

