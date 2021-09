Windows 10: aktualizacja Wrzesień 2021 już jest

Pojawiła się duża aktualizacja dla systemów Windows 10. Co nowego przynosi i czy warto ją zainstalować?

Windows 10 September 2021 to aktualizacja dla następujących edycji systemu: 21H1, 20H2, 2004 oraz 1909. Jedną z najważniejszych poprawek jest ostateczna (podobno) likwidacja podatności PrintNightmare, a także buga związanego z MSHTML. Ogólnie aktualizacja likwiduje 60 podatności, w tym 3 określone jako "krytyczne" oraz 56 jako "ważne". Wśród nich usunięte zostały aż 27 umożliwiające zwiększenie uprawnień atakującym i 16 pozwalających na zdalne wykonywanie kodu. Ponadto usprawniony zostaje sam mechanizm Windows Update.

Jak pobrać aktualizację? Po prostu wejdź w systemowych Ustawieniach do działu Windows Update i wybierz instalację aktualizacji. Po wejściu system może chwilę ich wyszukiwać. Ponieważ wprowadzenie aktualizacji chwilę zajmie, a po niej wymagany jest restart, najlepiej zrobić to po skończeniu pracy lub innych ważnych spraw na komputerze. A czy warto? Jak najbardziej - choćby ze względu na same poprawki zabezpieczeń.

Zobacz również:

Foto: H Tur/PC World

Źródło: Windows Latest