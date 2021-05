Windows 10 - aktualizacja wywołuje problemy z Teams i Outlookiem

Microsoft powrócił do swojej starej tradycji. Jeśli ktoś nie pamięta lub jakoś tego nie zauważył, polega ona na tym, że aktualizacje Windows 10 wywołują problemy.

Najnowsze kłopoty z Windows 10 zgłaszają osoby, które wprowadziły... łatki z Patch Tuesday. W pakiecie znajdowała się aktualizacja Microsoft News, dodająca do niej widget, a także poprawki związane z kompatybilnością Bluetooth i sterownikami. Coś jednak zgrzyta i pojawiły się problemy z logowaniem do Teams, Outlooka oraz OneDrive for Business. Użytkownicy otrzymują wiadomość: We’re sorry, we’ve run into an issue lub wyskakuje błąd o numerze 80080300. Co jednak pocieszające, problemy mają w przeważające większości tylko osoby, które aktualizowały starszą wersję Windows 10 - 1909.

Jak podaje Microsoft, problem jest powodowany przez niezgodność z telemetrią, co uniemożliwia skorzystanie z usług Microsoft 365. Pomóc może odinstalowanie i ponowna instalacja aplikacji, której nie można użyć, czasem pomaga zwykły restart systemu. Ale na tym nie koniec. Aktualizacja KB5003173, przeznaczona dla wersji 20H2/2004, nie chce się instalować. Tutaj pojawia się błąd 0x800f0922. Inni użytkownicy donoszą, że proces aktualizacji przebiega normalnie, ale po ponownym uruchomieniu maszyny... zmiany są wycofywane.

Ilość doniesień oraz różnorodność problemów sugerują, że Microsoft sknocił mechanizm instalacji aktualizacji. Co zatem robić w takiej sytuacji? Nic. Po prostu trzeba zaczekać, aż producent wypuści poprawkę.