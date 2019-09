Windows 10: aplikacja Twój Telefon będzie pokazywać stan baterii

Microsoft powoli, ale w przemyślany sposób, ulepsza dostępną na Windows 10 aplikację Twój Telefon.

Aplikacja Twój telefon pozwala Ci na pozostawienie smartfona w kieszeni, jednak nie byłoby dobrze, gdyby się w niej rozładował. Dlatego jej aktualizacja doda wskaźnik stanu naładowania baterii. Uczestnicy programu Windows Insider mogą już korzystać z tej nowej funkcji, o czym poinformował Analy Otero Diaz, programista Microsoftu i na dowód zamieścił poniższy zrzut ekranu z aplikacji. Można zatem spodziewać się, że pojawi się ona w kolejnej aktualizacji systemu Windows 10.

W chwili obecnej Twój telefon umożliwia odbieranie powiadomień z powiązanego z PC telefonu i interakcję z nimi. W przypadku wyświetlania stanu baterii przydałby się jeszcze alarm w sytuacji, gdy spada on do wskazanej wartości, np. 15%. Za jakiś czas będzie również możliwy dostęp do połączeń. Microsoft pracuje nad obsługą połączeń przez aplikację i wiadomo, że funkcja ta była testowana z sukcesem na modelach Galaxy Note 10 i 10+. Jak na razie możemy za jej pomocą wysłać wiadomości tekstowe, a jeżeli będziemy chcieli rozmawiać przy jej pomocy, niezbędny będzie mikrofon i głośniki - oczywiście w przypadku laptopów nie jest to problem, ale w przypadku komputerów stacjonarnych będzie trzeba pomyśleć o ich podpięciu.