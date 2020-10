Windows 10 będzie działał szybciej dzięki nowej funkcji

Aktualizacja 21H1 ma wprowadzić nową funkcję, która ma na celu usprawnienie systemu Windows 10.

Wielu użytkowników skarży się na różnego rodzaju problemy z systemem Windows 10. Ostatni, większy kłopot polegał na tym, że po zainstalowaniu programu komputer uruchamiał się wolniej. Po sprawdzeniu w Menedżerze Zadań, czy aplikacja dodała się do zakładki "Uruchamianie", okazywało się, że tak się istotnie stało. Powodowało to, że każdy nowo zainstalowany program domyślnie uruchamiał się podczas rozruchu komputera, przez co cały etap postępował wolniej. Do tej pory konfigurację należało przeprowadzać ręcznie, po prostu wybierając, które aplikacje mają się włączać od razu, a które nie.

Żródło: Windows Latest

Okazuje się, że rozwiązanie tego problemu przyjdzie nam zobaczyć w aktualizacji 21H1. Jak donosi Windows Latest, w nowej wersji Windows 10, po zainstalowaniu programu będzie pojawiać się powiadomienie informujące, że program jest skonfigurowany do automatycznego uruchamiania w czasie rozruchu komputera. Po kliknięciu w alert, wyświetlać się będzie lista "Aplikacje startowe", gdzie będziemy mieli możliwość dostosowania ustawień według naszych preferencji.

Jest to niewielka zmiana, ale zdecydowanie usprawniająca cały proces instalowania nowych programów komputerowych. Ponad to, pozwoli zwiększyć wydajność komputera i zdecydowanie przyśpieszy czas rozruchu.

Zobacz również: Nowe aktualizacje Windows 10 to prawdziwa kumulacja błędów