Windows 10 będzie zmuszał do aktualizacji systemu

Firma Microsoft zacznie wymuszać na niektórych użytkownikach Windows 10 aktualizację systemu. Kto i kiedy może spodziewać się poprawek?

Dwa miesiące temu firma Microsoft wydała alert o aktualizacji, w której informowała o planach na następne miesiące. Zgodnie z ogłoszeniem od grudnia 2020 gigant technologiczny zacznie wymuszać aktualizację komputerów z Windows 10 w wersji 1909 lub 2004. Takie działanie jest następstwem zakończenia wsparcia dla systemów Windows 10 w wersji 1903, w tym Windows 10 Home i Windows 10 Pro.

Systemy z Windows 10 w wersji 1903 zostaną zaktualizowane do wersji 1909 jeszcze w grudniu. Za to urządzenia z systemem w wersji 1909 zostaną zaktualizowane do wersji 2004 wiosną przyszłego roku. Obu aktualizacji nie da się zablokować - są obowiązkowe. Mimo wszystko zalecamy zrobić to ręcznie wcześniej, zamiast czekać na wymuszenie, bo może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie.

Aby uzyskać najnowsza wersję systemu Windows 10 należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update. Jeżeli nasze urządzenie z jakiegoś powodu nie może otrzymać aktualizacji, warto skorzystać z narzędzia Media Creation Tool.

Warto zauważyć, że niedawno została wypuszczona łatka dla systemów w wersji 1909 oraz 1903 o nazwie KB4592449, o której pisaliśmy dokładniej tutaj.