Windows 10: błąd Defendera tworzy tysiące śmieci

Możesz odkryć, że masz na dysku kolosalne ilości małych plików. Nie przeszkadzają, ale zajmują mnóstwo miejsca.

Od kilku dni na forum Microsoftu trafiają liczne zgłoszenia użytkowników Windows 10, którzy skarżą się na tą samą rzecz - niespodziewane zapchanie partycji rozruchowej przez niewielkie, liczące sobie zaledwie 2 KB pliki. Jednak tych plików mogą być tysiące, przez co zajmują one po kilka gigabajtów cennej przestrzeni. Jeśli partycja rozruchowa jest niewielka, może przez to zostać zapełniona całkowicie.

Jak wyglądają te pliki? Znajdują się one pod tym adresem na każdy systemie Windows 10:

C:ProgramData/Microsoft/Windows Defender/Scans/History/Store

Jednak uwaga - aby mieć dostęp do takiego folderu, niezbędne są uprawnienia admina.

Powstaje pytanie - czemu tak się dzieje? I kolejne - co można zrobić, aby nie zaśmiecać dysku? Microsoft jeszcze nie podał oficjalnego wyjaśnienia, ale użytkownicy sami wykryli, że przyczyna problemu to silnik Windows Defendera w wersji 1.1.18100.5. Jak sprawdzić, jakiego używasz? Otwórz Ustawienia, a następnie wejdź do działu Aktualizacja i zabezpieczenia. Tam wybierz Otwórz usługę Zabezpieczenia Windows. W kolejnym okienku kliknij na Ustawienia.

Co dalej? Jeśli wersja silnika to 1.1.18100.5 lub niższa, wprowadź ostatnią aktualizację systemu - przynosi ona zarazem najnowszą wersję Defendera, która nie ma irytującego buga. A pliki z pokazanego wyżej folderu możesz usunąć ręcznie.

Źródło: Bleeping COmputer