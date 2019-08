Windows 10: co nowego w przyszłych wydaniach

Do premiery kolejnej wersji jeszcze trochę czasu, ale wiemy już co nieco o nowościach.

Kolejne dwie duże aktualizacje rozwojowe systemu Windows 10 otrzymały kryptonimy 19H2 oraz 20H1. Nazwy te odzwierciedlają nowy system nazewnictwa, jaki został ostatnio wprowadzony w Redmond. Microsoft podzielił wydawane aktualizacje na dwa rodzaje - rozwojowe z nowymi funkcjami oraz łatki, które poprawiają błędy.

Komputery PC pracują obecnie pod kontrolą Windows'a 10 1903, który wcześniej znany był jako Windows 19H1. W nazwie łatwo doszukać się analogii do daty wydania. Microsoft wydaje dwie aktualizacje rozwojowe w ciągu roku. 19H1 oznacza, że jest to pierwsza duża aktualizacja przewidziana na 2019 rok. Inaczej znana była także jako May Update, czyli aktualizacja majowa.

W chwili obecnej czekamy na wersję 19H2, która spodziewana jest pod koniec tego roku. Następnym wydaniem w kolejce jest 20H1. W tym artykule zbieramy informacje na temat przyszłych aktualizacji rozwojowych systemu Windows 10.

Wiemy już, że najnowsze wydanie rozwojowe 19H2 skupi się głównie na poprawie jakości i wydajności systemu, podczas gdy przyszłoroczne wydanie 20H1 wprowadzi do systemu Windows kolejną porcję nowych funkcji. Jeżeli Microsoft nie napotka żadnych opóźnień na etapie projektowania oraz testowania Windows 10 w wersji 20H1 powinien pojawić się na rynku w okolicach marca/kwietnia 2020 roku. Do tego czasu wersje poglądowe, które będą pojawiały się regularnie dla użytkowników Windows Insider będą zdradzać kolejne funkcje i zmiany, jakie zamierza wprowadzić Microsoft w finalnej kompilacji.

Oto wszystkie nowości, o jakich wiemy na początku sierpnia 2019 roku.

Nowości w Windows 10 19H2

Microsoft dedykuje wydanie 19H2 głównie dla przedsiębiorców. Użytkownicy domowi nie otrzymają zbyt wielu nowości, ale dwie funkcje zapowiadają się ciekawie.

Aktywacja asystentów głosowych innych firm już na poziomie ekranu blokady

Microsoft posiada własnego asystenta głosowego, który zaimplementowany jest w systemie Windows 10. Cortana, o której mowa nie jest jednak dostępna w Polsce, więc nie możemy skorzystać z jej funkcjonalności. W chwili obecnej Amazon integruje swoją asystentkę głosową Alexa tak, aby zwiększyć jej funkcjonalność w systemie Windows. W przyszłości z Alexy będzie można skorzystać w taki sam sposób, jak w przypadku inteligentnych głośników domowych.

Aktywacja głosowa Alexy i innych asystentów głosowych firm trzecich w Windows 10 19H2 będzie możliwa już z poziomu ekranu blokady.

Poprawka zmniejszająca opóźnienia pomiędzy rysikiem a ekranem

W chwili obecnej producenci sprzętu nie mają możliwości regulowania opóźnienia, pomiędzy rysikiem, a ekranem. System Windows automatycznie decyduje o opóźnieniach, jakie pojawiają się podczas korzystania z rysika. Ma to zostać naprawione wraz z nadejściem Windowsa 10 19H2. Od tej wersji producenci OEM będą mogli dowolnie ustawiać opóźnienie.

Nowości w Windows 10 20H1

Do wydania systemu Windows 10 20H1 Microsoft posiada jeszcze sporo czasu. Oczekujemy, że firma wprowadzi kilka nowych funkcji i istotnych zmian. Przypominamy, że Windows 10 w wersji 19H1, czyli po wersja po majowej aktualizacji nie wnosi zbyt wielu nowości dla większości użytkowników. Wiemy już, że aktualizacja 19H2 skupi się głównie na poprawkach jakościowych oraz łataniu błędów, więc liczymy, że Microsoft przygotuje pokaźny zestaw nowości w Windows 20H1.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, co dokładnie zostanie zmienione w Windows 10 w 2020 roku, ale posiadamy już kilka informacji.

Nowa aplikacja terminal i podsystem Windows dla Linuxa

Microsoft wydaje własne aplikacje wedle harmonogramu, który nie jest powiązany z aktualizacjami systemu Windows 10. Niemniej jednak oczekuje się, że premiera nowego terminala może zbiec się w czasie z udostępnieniem Windowsa 10 20H1. Ta kompilacja może również zaoferować nowy szybszy podsystem dla Linux'a, z którego od pewnego czasu można skorzystać w systemie Windows 10. Windows Subsystem for Linux 2 został już udostępniony dla użytkowników Windows 10 Pro w Windows Insider. Wszystkie urządzenia mają go otrzymać razem z aktualizacją 20H1.

Po aktualizacji pliki Linuxa mają być dostępne również w eksploratorze plików systemu Windows. Dla osób korzystających z Linuxa w Windowsie to spore ułatwienie.

Pełna obsługa Emoji 12.0

Chociaż wsparcie dla najnowszego standardu Emoji 12.0 zostało dodane w ramach 19H1 w maju 2019 roku, dopiero wydanie 20H1 zaoferuje pełną kompatybilność z emoji 10.0 po wydaniu ostatecznej wersji Unicode.

Lepsza integracja ze smartfonem

Aplikacja Twój telefon jest dostępna w systemie Windows już od jakiegoś czasu, ale dla większości użytkowników jest praktycznie bezużytecznym dodatkiem. Obecnie może ona wchodzić w integrację z niewielką ilością drogich smartfonów z Androidem - Samsungiem Galaxy S10, Note 8, Note 9 oraz modelami OnePlus 6, 6T i 7. Windows 10 20H1 ma znacząco rozszerzyć listę kompatybilnych z aplikacją urządzeń.

Połączenie Windows Ink z Whiteboard

Microsoft oferuje kilka ciekawych aplikacji do rysowania, które świetnie sprawdzają się na wszelkiego rodzaju urządzeniach z wyświetlaczami dotykowymi. Niezależnie od tego czy użytkownik posiada gigantyczny komputer All-in-one czy małego 10 calowego tableta może wykorzystać Fresh Paint, Paint 3D, Windows Ink oraz Whiteboard do zabawy oraz pracy. Microsoft nieco zaniedbał Windows Ink, ale może się to zmienić wraz z aktualizacją 20H1. Windows Ink połączy się z aplikacją Microsoft Whiteboard oraz będzie w stanie wykonywać pełnoekranowe zrzuty ekranu.

Dodawanie wydarzeń do kalendarza z wysuwanego menu

Zamiast otwierać aplikację Poczta lub Kalendarz Windows 10 20H1 zaoferuje użytkownikom możliwość dodania wydarzenia do kalendarza z wysuwanego menu. Znajdować się ono będzie w prawym dolnym rogu nieopodal powiadomień z Centrum akcji. Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić sporo czasu.