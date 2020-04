Windows 10 - co po aktualizacji Maj 2020?

Windows 10 to system ciągle rozwijany i wiemy już, co przyniesie kolejna duża aktualizacja. Ale co nastąpi po niej?

O tym, co przyniesie aktualizacja Windows 10, pisaliśmy już kilka razy. Zapowiada się ciekawie i z pewnością wpłynie na komfort związany z korzystaniem z systemu. Pierwsi otrzymają ją uczestnicy programu Windows Insider, w dalszej kolejności będzie rozprowadzana do zwykłych użytkowników - stanie się to najprawdopodobniej w trzecim tygodniu maja. Jeśli nie chcesz czekać, możesz zapisać się do programu Insider - wejdź w tym celu w ustawienia systemu, a następnie do działu Aktualizacje i zabezpieczenia. Wybierz znajdującą się po lewej stronie opcję Niejawny program testów systemu Windows. Przed przystąpieniem do programu radzimy na wszelki wypadek wykonać kopie zapasowe ważnych plików.

A co po niej? Microsoft zapowiada powrótu do rutyny - czyli udostępniania aktualizacji, poprawiających bugi i wprowadzających najnowsze łatki związane z bezpieczeństwem. Następnie pojawią się aktualizacje zbiorcze, zawierające zarówno aktualizacje obowiązkowe, jak i opcjonalne. Dalej - producent rozpocznie testowanie drugiej dużej aktualizacji na ten rok, która nosi nazwę kodową Windows 10 20H2. I tutaj - jak zwykle - najpierw dostęp do niej otrzymają testerzy z programu Windows Insider. Pozostaje tylko zagadką, jakie będą kolejne nowości?

