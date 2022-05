Windows 10 - co zepsuła ostatnia aktualizacja?

Ciekawe, czy doczekamy kiedyś aktualizacji systemu, które nie będą wywoływać problemów?

Aktualizacje Microsoftu przypominają tzw. "krótką kołderkę". Czyli - gdy jedne błędy są likwidowane, natychmiast pojawiają się kolejne. To błędne koło trwa od lat i niestety, nic nie wskazuje na to, aby nastąpił jego kres. KB5013943 to poprawka dostarczona w ramach osttaniego Patch Tuesday. I owszem - pomogła w zlikwidowaniu kilku bugów, w tym wywołującego znaczne opóźnienia w starcie systemu.

Jednak już pojawiły się głosy, że po zaaplikowaniu łatki kilka aplikacji nie działa należycie, a bardziej zaawansowani użytkownicy odkryją, że nie są w stanie uruchomić Podglądu zdarzeń. Jest to narzędzie systemowe, które monitoruje działanie systemu oraz aplikacji, zapisując wszystkie alerty, problemy, błędy i ostrzeżenia. Niestety, zamiast niego na ekranach użytkowników pojawia się kod błędu: 0xc0000094. Problem może tkwić w tym, że łatka usuwa pliki powiązane z .NET 5. W efekcie mogą przestać działać niektóre skanery oraz drukarki - tak raportują ludzie w microsoftowym Feedback Hub.

Co robić, jeśli zdarzy Ci się taka sytuacja? Jak zawsze wyjścia są dwa. Pierwsze - zaczekać na (kolejną) łatkę od Microsoftu. Drugie - odinstalować ostatnią aktualizację.

Źródło: Windows Latest