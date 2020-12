Windows 10 - czego możemy spodziewać się w 2021 roku?

W roku 2021 planowane są dwie aktualizacje: 21H1 oraz 21H2. Jakich zmian możemy się spodziewać i co nowego wprowadzą?

Firma Microsoft stale rozwija system Windows 10. Aktualizacje i poprawki wypuszczane są bardzo często, ale tylko dwie z nich są najbardziej oczekiwane. Duże aktualizacje 21H1 oraz 21H2 to temat mocno interesujący, szczególnie, że zapowiadają się przełomowe zmiany.

Aktualizacja systemu Windows 10 o nazwie 21H1 pojawi się w pierwszej połowie przyszłego roku i oparta jest głównie na październikowej wersji 20H2. Oznacza to, że firma Microsoft prawdopodobnie wprowadzi drobne ulepszenia do tego co już znamy, a następnie wyda to pod nazwą 21H1. Technicznie rzecz biorąc, użytkownicy nie powinni spodziewać się wielkich zmian. Dzieje się tak dlatego, że zespół Windowsa aktualnie skupiony jest głównie na rozwoju systemu Windows 10X.

Jeżeli jednak chodzi o drugą połowę roku 2021 to sprawa ma się inaczej. Przełomowa aktualizacja będzie znana pod nazwą 21H2. Według wieści zostanie wtedy wprowadzona aktualizacja wyglądu systemu. Firma Microsoft od jakiegoś czasu skupia się na projektowaniu za pomocą języka Fluent Design. Ponadto wraz z wersją 21H2 ma zostać wprowadzona WinUI 3, czyli nowoczesna platforma UI służąca do projektowania interfejsów graficznych dla aplikacji kierowanych na Windowsa.

Póki co możemy tylko spekulować jak będzie wyglądał nowy Windows 10, jednak doniesienia i plotki napływają co jakiś czas. W ostatnim czasie przedstawialiśmy jak może wyglądać nowe Menu Start oraz przeglądarka Microsoft Edge. Główne zmiany mają dotyczyć kształtu narożników okien aplikacji oraz ulepszeń w Menu Start oraz Centrum Akcji.

Aktualizacja systemu 21H1 pojawi się prawdopodobnie dopiero w kwietniu lub maju 2021 roku. Jeżeli zaś chodzi o 21H2, to być może będzie to przełom października i listopada.

