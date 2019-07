Windows 10 - czy Alexa wygryzie Cortanę?

Może to zbieg okoliczności, ale w trakcie Amazon Prime Day Microsoft Windows 10 otrzymał build, w którym asystentka głosowa Amazona pojawia się na ekranie logowania.

Windows 10 Insider Preview Build 18362.10005 trafił właśnie do "wolnego" kręgu. Jest to aktualizacja dla wersji 19H2 - można nazwać ją łatką dla ostatniej aktualizacji wersji Preview. Nie przynosi nowych funkcji, ale gdy - po jej instalacji - system przechodzi na ekran logowania lub w stan uśpienia, na ekranie może pojawić się Alexa, czyli wirtualna asystentka, stworzona przez Amazon. Sama jej obecność nie jest niczym nowym, jednak... mało kto o tym wie. Choć aplikacja Alexa jest dostępna dla Windows 10 w formie aplikacji, to i bez niej stanowi element tego systemu operacyjnego. Można aktywować ją poprzez Cortanę, czyli główną asystentkę Windows 10 - wystarczy powiedzieć "Open Alexa" i gotowe.

Umieszczenie jej na ekranie logowania zmienia go w inteligentny głośnik, nawet, gdy PC jest w stanie uśpienia. Jednak warto tu zwrócić uwagę, że nie do końca jest to bezpieczne dla prywatności użytkowników - wszak cały czas będzie nasłuchiwać. A dlaczego nie Cortana, a właśnie Alexa? Czyżby Microsoft chciał zrezygnować ze swojego rozwiązania? Build 18362.10005 zawiera opcję "zezwól wirtualnemu asystentowi firmy trzeciej na słuchanie poleceń na ekranie logowania". Jest ona domyślnie wyłączona, znaleźć ją można tylko wtedy, gdy się dobrze poszuka. Oczywiście mówimy o wersji Preview, w wydaniu stabilnym może wyglądać to całkiem inaczej. Build ten przynosi także poprawki do mechanizmów odpowiedzialnych za rozpoznawanie pisma odręcznego.

Czy Cortana zniknie z Windows 10? Przed premierą tego systemu była to jedna z najbardziej reklamowanych nowości, jednak po premierze nie wzbudziła powszechnych zachwytów. W tamtym roku z Microsoftu odszedł Javier Soltero, szef działu odpowiedzialnego za jej rozwój. Może jego następca nie ma pomysłu, jak dalej prowadzić asystentkę? Dopuszczenie Alexy na pierwszy plan wskazuje na to, że być może Cortana pójdzie w odstawkę.