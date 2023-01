Windows 10 czy Windows 11? Który system wybrać?

Wielu użytkowników stoi przed wyborem - przejść na Windows 11 czy zostać na Windows 10. Jaka będzie odpowiedź?

Spis treści

Jeszcze do niedawna można było nazwać Windows 11 systemem nieudanym, podczas gdy Windows 10 cały czas jest bardzo praktyczny i funkcjonalny. Jednak minęło już trochę czasu, Microsoft to dodał, tamto załatał i "jedenastka" stała się prawdziwą konkurencją dla świeżego systemu. No i pojawia się coraz więcej powodów do tego, aby na nią przejść.

To może jeszcze bardziej namieszać w głowach użytkowników, dlatego w tym tekście przyjmujemy dwie opcje. Pierwsza - dlaczego warto przejść na Windows 11, druga - dlaczego warto pozostać przy Windows 10. Mamy nadzieję, że pomoże to naszym Czytelnikom w podjęciu decyzji.

Zobacz również:

Dlaczego warto przejść na Windows 11?

Można spróbować za darmo

Po pierwsze - sprzedaż Windows 10 kończy się za cztery dni, 31 stycznia 2023 roku. Wszystkie nowe sprzęty będą już dostarczane z Windows 11 na pokładzie. Jednak jeśli masz Windows 10, możesz przeskoczyć na Windows 11 za darmo (pod warunkiem spełniania wymogów sprzętowych). Jeśli Ci się nie spodoba - masz dziesięć dni, aby wrócić na Windows 10. Jeśli kupisz laptopa z Windows 11, opcji powrotu raczej nie będzie - ale niektórzy producenci zapowiedzieli wprowadzenie takiej możliwości w niektórych modelach.

Fot.: Mark Hachman/IDG

Podsumowując obecny stan rzeczy - możesz, ale nie musisz, sprawdzić Windows 11 za darmo.

Windows 11 ma funkcje, których nie ma Windows 10

Spora liczba użytkowników nie myśli o zmianie systemu, sądząc, że zmiany te mają tylko charakter wizualny. To błąd! Przypomnijmy, że Windows 10 nie będzie już rozwijany i nie pojawią się w nim nowe funkcje. Tymczasem Windows 11 wciąż dostaje nowości, jak choćby obsługa kart w Eksploratorze. I raz do roku ma nastąpić większa aktualizacja, wprowadzająca kolejne zmiany. Dlatego jeśli chcesz rozwoju i nowości - Windows 11 to jedyna opcja.

Windows 11 ma ekskluzywne aplikacje

Microsoft działa kilkutorowo. Rozwija aplikacje i usługi chmurowe, tworzy apki na Windows 10 i 11, ale też na sam Windows 11. Przykładem zaktualizowana aplikacja Zdjęcia, Windows Media Player czy wsparcie dla aplikacja z Androida. Może jeszcze nie jest perfekcyjne, ale wciąż się je rozwija. Na Windows 10 nie ukaże się już nic wyjątkowego.

Fot.: Microsoft

Wiele problemów z Windows 11 naprawisz wbudowanymi narzędziami

Poprzednie punkty nie oznaczają, że Windows 11 jest perfekcyjny. A skądże - sam nieraz pisałem o jego błędach i babolach. Jednak co pociesza jego użytkowników, to możliwość poradzenia sobie z większością problemów za pomocą wbudowanych narzędzi. Nie musisz pobierać oprogramowania innych firm czy też płacić za serwis. Kilka kliknięć i system nadal będzie działać jak nowy. Niektóre sposoby pokazuję tutaj.

Dlaczego warto pozostać przy Windows 10?

Powyższe argumenty są prawdziwe, ale niekoniecznie przekonują do zmiany systemu. A oto, jak można uzasadniać pozostanie na Windows 10. Przeczytaj i przemyśl!

Znam Windows 10

Gdy człowiek do czegoś się przyzwyczai, niechętnie zmienia to na coś innego. Windows 10 znamy doskonale, wiemy, co potrafi i jak się sprawuje. Podróż w nieznane - czyli przesiadka na Windows 11 - nie brzmi w takiej sytuacji zachęcająco. Choć interfejs jest podobny, to jednak trzeba pewnych rzecz uczyć się od nowa. A po co zamienić coś sprawdzonego, na coś nieznanego...? No właśnie.

Fot.: IDG

Aplikacje na Windows 10 będą cały czas aktualizowane

Chociaż Microsoft faworyzuje Windows 11, nie oznacza to, że z Microsoft Store wylecą aplikacje na Windows 10. Podobnie i deweloperzy nie pousuwają nagle wszystkich edycji swojego oprogramowania na ten system. Jeszcze przez lata będą one otrzymywać aktualizacje i choć Windows 10 nie ma żadnych "ekskluzywów", ponadto w przypadku aplikacji webowych system nie ma znaczenia. Pozostając na Windows 10 nie musisz obawiać się, że zabraknie Ci funkcjonalnych aplikacji - i oczywiście gier.

Czy Twój PC spełnia wymagania Windows 11?

Jak wszyscy wiemy, Windows 11 ma wymagania dotyczące sprzętu oraz bezpieczeństwa. Twoja maszyna z Windows 10 niekoniecznie je spełnia. A nikt nie powiedział, że masz ochotę wydawać pieniądze na nowy sprzęt tylko po to, aby zainstalować "jedenastkę", prawda?

Windows 11 nie jest szybszy niż Windows 10

Gdy myślimy o nowym systemie, od razu na myśl przychodzi nam zwiększona szybkość i wydajność świeżaka. I na papierze faktycznie - Windows 11 jest bardziej wydajny, jednak w praktycznie... niekoniecznie. Jeśli masz laptopa z procesorem Intela (a ma go 80% laptopów sprzedanych w 2022 roku), korzystasz z Thread Director. Jest to API kontrolujące wydajność poszczególnych rdzeni, co pozwala osiągnąć taki sam poziom efektywności na każdej maszynie, niezależnie od systemu. No - może jednak Win11 jest troszeczkę szybszy, ale nie jest to odczuwalna różnica.

Fot.: Lexar

Warto również dodać, że Microsoft obiecał wprowadzenie DirectStorage dla Windows 10 i Windows 11. Technologia ta pozwoli cieszyć się optymalną szybkością, bowiem usprawnia sposób, w jaki SSD komunikuje się z procesorem karty graficznej.

Ze zmianą nie ma pośpiechu

No i w końcu dochodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli czasu. Windows 10 będzie wspierany do 14 października 2025 roku, a więc nie ma żadnego ciśnienia w zmianie systemu na nowszy. Tym bardziej, że w międzyczasie stawiamy na pojawienie się Windows 12, a więc może od razu przeskoczysz na niego. Jednak wszystko jeszcze przed nami.

Podsumowując: jeśli jesteś zadowolony z używania Windows 10 i nie potrzeba Ci żadnych nowości, zaczekaj ze zmianą. Jeśli jednak lubisz być na bieżąco - wówczas czas na zmianę.

Źródło: PC World